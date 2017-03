Masters 1000 Indian Wells: Primo Turno Italiani. Live dettagliato. Bene Paolo Lorenzi (In campo Fognini)

Paolo Lorenzi senza particolari problemi approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

Il tennista toscano ha eliminato all’esordio Robin Haase, 29 anni e n.47 ATP, con il risultato di 64 63 in 1 ora e 23 minuti di partita.

Al secondo turno Paolo Lorenzi sfiderà Stan Wawrinka in un possibile passaggio del turno davvero molto complicato.

Nel primo set Lorenzi avanti per 4 a 0, grazie ai break nel primo e terzo gioco, cedeva la battuta nel sesto game a 15.

Sul 5 a 4 l’azzurro, impegnato a servire per il set, dallo 0-30 conquistava quattro punti consecutivi, teneva la battuta e alla prima palla set a disposizione chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Paolo in vantaggio per 5 a 2 con doppio break, perdeva il servizio nel settimo game (a 30).

Sul 5 a 3 però l’azzurro toglieva ancora una volta la battuta ad Haase (a 30), portando a casa set e match per 6 a 3.

Masters 1000 Indian Wells 1000 | Cemento | $6.993.450

1T Haase – Lorenzi (0-1) ore 20:00



8 Aces 65 Double Faults 157% 1st Serve % 55%27/39 (69%) 1st Serve Points Won 21/30 (70%)10/29 (34%) 2nd Serve Points Won 13/25 (52%)4/9 (44%) Break Points Saved 1/3 (33%)10 Service Games Played 99/30 (30%) 1st Return Points Won 12/39 (31%)12/25 (48%) 2nd Return Points Won 19/29 (66%)2/3 (67%) Break Points Won 5/9 (56%)9 Return Games Played 1037/68 (54%) Total Service Points Won 34/55 (62%)21/55 (38%) Total Return Points Won 31/68 (46%)58/123 (47%) Total Points Won 65/123 (53%)

Haase – Lorenzi

Apr 06, 1987 Birthday: Dec 15, 1981

29 years Age: 35 years

Netherlands Netherlands Country: Italy Italy

47 Current rank: 38

33 (Jul 30, 2012) Highest rank: 35 (Sep 26, 2016)

714 Total matches: 975

$4 102 557 Prize money: $2 887 642

923 Points: 1 077

Right-handed Plays: Right-handed

1T Fognini – Kravchuk (0-0) 4 incontro dalle ore 20:00



Kravchuk – Fognini

Feb 23, 1985 Birthday: May 24, 1987

32 years Age: 29 years

Russia Russia Country: Italy Italy

96 Current rank: 43

78 (Nov 07, 2016) Highest rank: 13 (Apr 21, 2014)

751 Total matches: 828

$788 146 Prize money: $7 908 046

604 Points: 980

Right-handed Plays: Right-handed