Nick Kyrgios sulla squalifica di Shapovalov: “Ahah, non è stato sospeso? Troppo buoni”

Nick Kyrgios, sospeso per tre settimane dal circuito ATP nello scorso novembre dopo quanto accaduto al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, ha usato Twitter per commentare la squalifica di Denis Shapovalov nel quinto incontro di Coppa Davis tra Canada e Gran Bretagna: “Ahah, non è stato sospeso? Troppo buoni”, ha dichiarato l’auastraliano, che dopo pochi istanti ha cancellato il tweet forse a causa dei numerosi commenti dei supporters del canadese, multato di 7000$ ma non squalificato.

Lorenzo Carini