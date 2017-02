Serena Williams: pensierino al Grande Slam?

La vittoria di Serena Williams ai recenti Australian Open ha riportato la statunitense in vetta al ranking del tennis femminile, le ha consegnato lo Slam numero 23 vinto in carriera superando i 22 della Graf e lasciandola solo a uno di distanza dai 24 di Margaret Smith Court: per molti le cose sono tornate al loro ordine, in un tennis femminile incapace di attuare un vero e proprio ricambio generazionale e in cui la potenza della 35enne Serena è ancora in grado di dettare legge.

Il primato della Kerber è quindi destinato a essere ricordato solo come un breve interregno o effettivamente il passare del tempo porterà la tedesca o chi per lei a incalzare nuovamente Serena? Difficile che la statunitense una volta dopo aver ripreso lo scettro in mano non faccia di tutto per mantenerlo, approfittando anche di uno stato generale di confusione in cui le avversarie sono in crisi di risultati in questo inizio 2017 (Kerber in primis ma anche Radwanska, Muguruza e Cibulkova), soffrono per infortuni assai limitanti (Halep) o non sembrano ancora forti mentalmente per poter sferrare un attacco decisivo alla statunitense (Karolina Pliskova ma anche le teenager che tanto bene promettevano e adesso arrancano).

Se l’appetito vien mangiando quindi, Serena Williams tornerà a cullare il sogno Grande Slam interrotto bruscamente nel 2015 dalla nostra Roberta Vinci nella semifinale di New York? Si, ne sono sicuro e verrebbe anche da dire ora o mai più, per l’incertezza nel ranking e anche per i già citati limiti anagrafici. Nel panorama tennistico attuale una Serena integra è la più forte, senza alcuna ombra di dubbio, con la più piccola delle Williams che saggiamente selezionerà i tornei su cui puntare le sue mire per cercare di risparmiare energie preziose e mantenersi il più in forma possibile nell’arco dell’intero anno. Wimbledon sulla carta è il Major a lei più congeniale ma anche la possibilità di chiudere in bellezza nella sua New York (e magari annunciare il ritiro con i 4 Slam 2017 in mano) le offrirebbe una marcia in più per fare bene nell’ultimo Slam dell’anno. Molto del sogno Grande Slam dipenderà quindi da Parigi e dal Roland Garros, luogo in cui Serena ha spesso patito sconfitte sanguinose e dove per avere ambizioni di vittoria deve esprimere il suo miglior tennis.

Personalmente credo che il Grande Slam mancato nel 2015 sia stato una botta tremenda nella carriera di Serena e che quindi cercherà di ottenere in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo una nuova chance per raggiungere un traguardo che ha comunque dell’incredibile. Io punto su di lei.

Alessandro Orecchio