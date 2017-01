Australian Open Juniores: Primo Turno Italiani. Avanzano Iannacone e Tatiana Pieri. Out Frinzi e Piccinetti

Questi i risultati con il Live dettagliato dei giocatori italiani impegnati nel torneo Juniores dell’Australian Open.

Esordio positivo per Federico Iannaccone e Tatiana Pieri nel primo turno degli Australian Open Juniores.

Iannaccone ha eliminato all’esordio per 06 75 62 il giapponese Naoki Tajima, ottavo favorito del seeding ed ora sfiderà l’australiano Alexander Crnokrak.

Tatiana Pieri invece si è imposta per 62 63 sulla norvegese Astrid Wanja Brune Olsen ed ora l’attenda la statunitense Taylor Johnson, seconda testa di serie del torneo.

Out all’esordio Mattia Frinzi, sconfitto per 62 16 61 dall’australiano Chase Ferguson, e Lisa Piccinetti, battuta per 64 60 dalla canadese Bianca Vanessa Andreescu, settima favorita del seeding.

1° Turno – Australian Open Juniores

Court 14 – 01:00

5. Lisa Piccinetti – (7) Bianca Vanessa Andreescu



GS Australian Open L. Piccinetti L. Piccinetti 4 0 B. Andreescu [7] B. Andreescu [7] 6 6 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Piccinetti 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 B. Andreescu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 40-40 ace A-40 0-4 → 0-5 L. Piccinetti 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Piccinetti 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 B. Andreescu 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Piccinetti 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 4-6 B. Andreescu 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 L. Piccinetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Piccinetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Piccinetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A ace df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Piccinetti 0-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 19 – 01:00

2. Mattia Frinzi – Chase Ferguson



GS Australian Open M. Frinzi M. Frinzi 2 6 1 C. Ferguson C. Ferguson 6 1 6 Vincitore: C. Ferguson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 C. Ferguson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Frinzi 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 C. Ferguson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Frinzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 C. Ferguson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Frinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ferguson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Frinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Ferguson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 M. Frinzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 C. Ferguson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 M. Frinzi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Ferguson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Frinzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Ferguson 15-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Frinzi 15-0 40-0 1-5 → 2-5 C. Ferguson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Frinzi 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 C. Ferguson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 M. Frinzi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 C. Ferguson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Frinzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Tatiana Pieri – Astrid Wanja Brune Olsen



GS Australian Open T. Pieri T. Pieri 6 6 A. Brune Olsen A. Brune Olsen 2 3 Vincitore: T. Pieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Pieri 15-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Brune Olsen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 T. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Brune Olsen 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Pieri 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Brune Olsen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Brune Olsen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Pieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Brune Olsen 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Brune Olsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Brune Olsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Pieri 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Brune Olsen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 22 – 01:00

3. (8) Naoki Tajima – Federico Iannaccone