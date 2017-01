Australian Open: Terzo Turno Italiani. Andreas Seppi è agli ottavi di finale

Questi i risultati con il Live dettagliato dei giocatori italiani impegnati nel singolare maschile dell’Australian Open 2017.

Andreas Seppi conquista gli ottavi di finale.

Il maratoneta azzurro ha battuto in tre ore e sette minuti per battere l’ostico belga Steve Darcis, numero 71 del mondo, al termine di una sfida tirata, combattuta dal primo all’ultimo punto: 46 64 76 (1) 7-6 (2) il punteggio finale.

Agli ottavi di finale, centrati per la terza volta in carriera a Melbourne, sfiderà Stan Wawrinka, quarto favorito del seeding, che qui a Melbourne ha vinto nel 2014. Lo svizzero ha eliminato in quattro set (36 62 62 76) il serbo Viktor Troicki.

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.000.000 – 3* Turno

Show Court 3 – 01:00

2. Steve Darcis – Andreas Seppi



GS Australian Open S. Darcis S. Darcis 6 4 6 6 A. Seppi A. Seppi 4 6 7 7 Vincitore: A. Seppi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Darcis 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 6-6 → 6-7 S. Darcis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 S. Darcis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 1-2 S. Darcis 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Darcis 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 S. Darcis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Darcis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 A. Seppi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Darcis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Darcis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Darcis – Seppi (0-1)

Mar 13, 1984 Birthday: Feb 21, 1984

32 years Age: 32 years

Belgium Belgium Country: Italy Italy

71 Current rank: 89

44 (May 12, 2008) Highest rank: 18 (Apr 29, 2013)

781 Total matches: 976

$2 421 835 Prize money: $8 160 172

707 Points: 635

Right-handed Plays: Right-handed