Grande Fognini al primo turno degli AO. Superato Feliciano Lopez in tre set

Bella vittoria per Fabio Fognini nel primo turno degli Australian Open 2017 (A$50.000.000, hard).



L’azzurro ha superato lo spagnolo Feliciano Lopez, 35 anni, Nr. 29 Atp, con il punteggio di 7-5 6-3 7-5 in due ore e cinque minuti di gioco.

Al prossimo turno affronterà il francese Benoit Paire, in un incontro che si preannuncia spettacolare e che potrebbe proiettare Fabio verso un bel terzo turno.

Missione compiuta per Fognini. Rivincita presa su Lopez e grande prestazione a Melbourne. L’italiano ha convinto sotto tutti i punti di vista; ottimo al servizio e in risposta, solido da fondo, grande concentrazione per quasi tutto l’incontro e buona tenuta fisica.

Primo set: inizio scoppiettante, con break e controbreak nei primi due giochi.

Il ligure si lascia preferire, abile a condurre gli scambi da fondo, mentre l’iberico fatica sorprendentemente al servizio.

Si salva per il rotto della cuffia nel quinto gioco da 0-40 e annulla un’altra insidiosa palla break nel nono game.

Dal canto suo, Fabio è sicuro al servizio ed è molto concentrato, aggressivo e combattivo su ogni 15.

I frutti finalmente giungono e vengono colti nell’undicesimo gioco: break a 30 per Fognini e turno di servizio successivo tenuto agevolmente.

E’ 7-5 in 46 minuti di gioco.

Secondo set: continua a spingere imperterrito Fabio e il suo dominio nel match è a tratti evidente.

Anche ad inizio del secondo parziale brekka, instradando il set su binari a lui favorevoli.

Lo spagnolo sembra la copia sbiadita di se stesso e l’azzurro ne approfitta.

Altro break, a zero, nel quinto game e 5-2 per Fabio dopo 25 minuti di gioco.

Qui il ligure si rilassa e concede qualche gratuito di troppo, sprecando un vantaggio di 40-0 (tre set point consecutivi) e facendosi brekkare nell’ottavo gioco.

Resta comunque un fuoco di paglia per Lopez: il tempo di tornare al servizio e un nuovo break italiano è servito.

Al quinto set point utile Fognini chiude. E’ 6-3 in 35 minuti di gioco.

Terzo set: parziale equilibrato con Fabio che si lascia comunque preferire.

Le occasioni migliori sono sue, come le due palle break consecutive avute nel secondo gioco.

Lopez è bravo a salvarsi in svariate occasioni, salendo di tono con il servizio ma sembra sempre fuori dal gioco e in sofferenza fisica.

Il decimo gioco è pieno di rimpianti per il ligure: sono ben tre i match point che si vede annullare dall’iberico, di cui uno affossando un diritto in rete su seconda di Lopez.

Il dodicesimo game sembra stregato: lo spagnolo risale con il servizio da 0-40 ed annulla un ulteriore match point ai vantaggi grazie al serve and volley. La quinta palla utile è quella buona: scambio da fondo e rovescio lungo di Lopez.

E’ 7-5 per Fognini in 44 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Australian Open F. Fognini F. Fognini 7 6 7 F. Lopez [28] F. Lopez [28] 5 3 5 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Lopez 15-0 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Lopez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Lopez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

F. Fognini - F. Lopez

5 Aces 13

3 Doubles Faults 8

43 Winners 36

35 Unforced Errors 59

12/15 (80%) Net Points Won 25/47 (53%)

53% 1st Serves In 53%

38/43 (88%) 1st Serve Points Won 48/71 (68%)

23/38 (61%) 2nd Serve Points Won 24/62 (39%)

0/2 (0%) Break Points Saved 22/28 (79%)

85/133 (64%) 1st Return Pts Won 43/81 (53%)

38/62 (61%) 2nd Return Pts Won 15/38 (39%)

6/28 (21%) Break Points Won 2/2 (100%)

61/81 (75%) Total Service Pts Won 72/133 (54%)

61/133 (46%) Total Return Pts Won 20/81 (25%)

122/214 (57%) Total Points Won 92/214 (43%)

123 mins Duration 123 mins

Davide Sala