Esibizione Abu Dhabi: David Goffin elimina Andy Murray e sfiderà in finale Rafael Nadal che ha superato Milos Raonic (Video)

Grande sorpresa per la vittoria di David Goffin nella prima semifinale del torneo di esibizione di Abu Dhabi.

Il talentuoso tennista belga ha sconfitto il n.1 del mondo Andy Murray con il risultato di 76 (4) 64.

Goffin ha dimostrato ancora una volta un tennis brilante, molto solido ed ha disturbato il tennis dell’attuale n.1 del mondo.

Ora in finale sfiderà Rafael Nadal che nella seconda semifinale ha sconfitto Milos Raonic con il risultato di 61 36 63 dopo 1 ora e 46 minuti di partita.

In mattinata per la finalina per il 5/6 posto vittoria di Jo Wilfried Tsonga che ha superato Tomas Berdych con il risultato di 6-7 (5) 6-3 10-3 al supertiebreak.