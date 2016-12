Victoria Azarenka è diventata mamma lo scorso 20 dicembre. La bielorussa continuerà a giocare a tennis

Viktoria Azarenka ha dato lo scorso 20 dicembre alla luce il suo primo figlio e, fortunatamente, ha superato il parto senza alcuna complicazione -come lei stessa ha annunciato con gioia tramite Twitter.

La bielorussa è divenuta quindi madre a 27 anni e, nonostante i mesi che dovrà naturalmente trascorrere lontana dai campi, è intenzionata a tornare nei giusti tempi all’attività agonistica e condividere la carriera da tennista con quella da mamma.

Il ritorno non è associato ancora ad una data precisa, tuttavia il desiderio di riprendere in breve tempo a giocare è apparso chiaro in alcune dichiarazioni rilasciate da Vika qualche giorno fa.

Edoardo Gamacchio