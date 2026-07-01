Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo Jannik Sinner (LIVE)

Wimbledon
Londra, Regno Unito · 1 Luglio 2026
|☁
|
16°C
Nuvoloso/variabile e asciutto · Picco 28°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 1 Luglio
|
08:00
⛅
19°
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
⛅
23°
|
12:00
☁
24°
|
13:00
☁
25°
|
14:00
☁
26°
|
15:00
☁
27°
|
17:00
⛅
28°
|
21:00
☀
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 1 Luglio
|
|
🎾
|
Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WIM R2
☁ Nuvoloso/variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner vs N. Borges
Il match deve ancora iniziare
B. Krejcikova vs M. Andreeva
Il match deve ancora iniziare
S. Tsitsipas vs N. Djokovic
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Sabalenka vs M. Kessler
Il match deve ancora iniziare
S. Sierra vs C. Gauff
Il match deve ancora iniziare
F. Auger-Aliassime vs D. Prizmic
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Gasanova vs N. Osaka
Il match deve ancora iniziare
M. Navone vs F. Cobolli
Slam Wimbledon
M. Navone
0
6
6
3
0
F. Cobolli [9]•
0
1
7
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
F. Cobolli
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Navone
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Navone
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Navone
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
M. Navone
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Navone
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
D. Merida vs D. Medvedev
Il match deve ancora iniziare
J. Pegula vs S. Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
R. Jodar vs P. Carreno Busta
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Kwon vs T. Paul
Il match deve ancora iniziare
K. Muchova vs S. Zhang
Il match deve ancora iniziare
J. de Jong vs J. Fonseca
Il match deve ancora iniziare
B. Bencic vs X. Wang
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
M. Fucsovics vs L. Tien
Il match deve ancora iniziare
F. Tiafoe vs T. Atmane
Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
15
7
6
3
T. Atmane•
15
6
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Atmane
0-15
30-15
40-15
40-40
40-A
1-3 → 2-3
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Atmane
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
F. Tiafoe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 6-6
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
F. Tiafoe
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
K. Siniakova vs N. Bartunkova
Il match deve ancora iniziare
B. Nakashima vs J. Struff
Il match deve ancora iniziare
T. Maria vs I. Jovic
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Brooksby vs I. Buse
Il match deve ancora iniziare
A. Davidovich Fokina vs F. Marozsan
Il match deve ancora iniziare
D. Parry vs A. Kalinskaya
Il match deve ancora iniziare
E. Alexandrova vs L. Tararudee
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
S. Bolelli / A. Vavassori vs B. Jones / J. Paris
Il match deve ancora iniziare
K. Drzewiecki / K. Majchrzak vs F. Romboli / J. Smith
Il match deve ancora iniziare
T. Etcheverry / M. Kestelboim vs C. Harrison / N. Skupski
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
M. Melo / A. Molteni vs A. Krajicek / N. Mektic
Il match deve ancora iniziare
Q. Halys / P. Herbert vs M. Kiger / P. Trhac
Il match deve ancora iniziare
K. Krawietz / T. Puetz vs G. Escobar / R. Stalder
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
J. Paul / R. Seggerman vs L. Johnson / J. Zielinski
Il match deve ancora iniziare
D. Hidalgo / M. Vocel vs F. Cabral / L. Miedler
Il match deve ancora iniziare
C. Moutet / A. Reymond vs J. Monday / H. Wendelken
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
A. Parks vs M. Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
A. Molcan vs D. Altmaier
Slam Wimbledon
A. Molcan•
0
6
3
7
0
D. Altmaier
0
4
6
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 4
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Altmaier
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
A. Molcan
15-0
30-15
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-40
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Altmaier
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Altmaier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Altmaier
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Altmaier
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
D. Stevenson / M. Willis vs A. Behar / J. Salisbury
Il match deve ancora iniziare
A. Pavlasek / P. Rikl vs M. Giron / A. Tabilo
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 2:00pm
R. Hijikata / M. Polmans vs J. Schnaitter / M. Wallner
Il match deve ancora iniziare
M. Gonzalez / S. Gonzalez vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
H. Hurkacz vs S. Ofner
Il match deve ancora iniziare
D. Yastremska vs J. Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
S. Mochizuki vs E. Quinn
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Evans / H. Searle vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
Il match deve ancora iniziare
Z. Sonmez vs C. Liu
Il match deve ancora iniziare
A. Rinderknech vs M. Damm
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 12:00am
J. Tjen vs D. Kasatkina
Il match deve ancora iniziare
R. Safiullin vs B. van de Zandschulp
Il match deve ancora iniziare
H. Heliovaara / H. Patten vs T. Atmane / L. Sanchez
Il match deve ancora iniziare
M. Navone / A. Vallejo vs J. Cash / L. Glasspool
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
J. Ostapenko vs A. Ruzic
Il match deve ancora iniziare
N. Mejia vs M. Zheng
Il match deve ancora iniziare
M. Arevalo / M. Pavic vs A. Bublik / N. Kyrgios
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Caspita mi ero perso l’incrocio greco serbo al secondo turno. Difficile per Djokovic. Io tifo per lui ma Tsitsipas a mio parere potrebbe essere più prestante e vincere.
@ Groucho (#4645127)
Pazienza
Purtroppo Sinner oggi è oscurato dalla presenza di Cobolli
Come sta Sinner dopo la caduta e la ferita dell’unghia del piede?
Questa è l’ unica domanda, per il resto sappiamo che è il più forte di tutti.