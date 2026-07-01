Wimbledon 2026 - Day 3 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Oggi in campo Jannik Sinner (LIVE)

01/07/2026 08:35 4 commenti
Jannik Sinner nella foto
Jannik Sinner nella foto

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  1 Luglio 2026

16°C
Nuvoloso/variabile e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, più nuvoloso nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 1 Luglio
08:00
19°
09:00
20°
10:00
22°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
27°
17:00
28°
21:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il secondo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 1 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WIM R2
☁  Nuvoloso/variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner ITA vs N. Borges POR

Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova CZE vs M. Andreeva IOA

Il match deve ancora iniziare

S. Tsitsipas GRE vs N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Sabalenka IOA vs M. Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

S. Sierra ARG vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime CAN vs D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare



No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Gasanova IOA vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Navone ARG vs F. Cobolli ITA

Slam Wimbledon
M. Navone
0
6
6
3
0
F. Cobolli [9]
0
1
7
6
0
Mostra dettagli

D. Merida ESP vs D. Medvedev IOA

Il match deve ancora iniziare

J. Pegula USA vs S. Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare

R. Jodar ESP vs P. Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare



No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Kwon KOR vs T. Paul USA

Il match deve ancora iniziare

K. Muchova CZE vs S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

J. de Jong NED vs J. Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare

B. Bencic SUI vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
M. Fucsovics HUN vs L. Tien USA

Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe USA vs T. Atmane FRA

Slam Wimbledon
F. Tiafoe [17]
15
7
6
3
T. Atmane
15
6
1
3
Mostra dettagli

K. Siniakova CZE vs N. Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima USA vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare

T. Maria GER vs I. Jovic USA

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
J. Brooksby USA vs I. Buse PER

Il match deve ancora iniziare

A. Davidovich Fokina ESP vs F. Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

D. Parry FRA vs A. Kalinskaya IOA

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova IOA vs L. Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA vs B. Jones GBR / J. Paris GBR

Il match deve ancora iniziare

K. Drzewiecki POL / K. Majchrzak POL vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

T. Etcheverry ARG / M. Kestelboim ARG vs C. Harrison USA / N. Skupski GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
M. Melo BRA / A. Molteni ARG vs A. Krajicek USA / N. Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Q. Halys FRA / P. Herbert FRA vs M. Kiger USA / P. Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs G. Escobar ECU / R. Stalder USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 12:00am
J. Paul SUI / R. Seggerman USA vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL

Il match deve ancora iniziare

D. Hidalgo ECU / M. Vocel CZE vs F. Cabral POR / L. Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

C. Moutet FRA / A. Reymond FRA vs J. Monday GBR / H. Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 12:00am
A. Parks USA vs M. Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare

A. Molcan SVK vs D. Altmaier GER

Slam Wimbledon
A. Molcan
0
6
3
7
0
D. Altmaier
0
4
6
5
0
Mostra dettagli

D. Stevenson GBR / M. Willis GBR vs A. Behar URU / J. Salisbury GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE vs M. Giron USA / A. Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 2:00pm
R. Hijikata AUS / M. Polmans AUS vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez ARG / S. Gonzalez MEX vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
H. Hurkacz POL vs S. Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

D. Yastremska UKR vs J. Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

S. Mochizuki JPN vs E. Quinn USA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
D. Evans GBR / H. Searle GBR vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare

Z. Sonmez TUR vs C. Liu USA

Il match deve ancora iniziare

A. Rinderknech FRA vs M. Damm USA

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 12:00am
J. Tjen INA vs D. Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

R. Safiullin IOA vs B. van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs T. Atmane FRA / L. Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

M. Navone ARG / A. Vallejo PAR vs J. Cash GBR / L. Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
J. Ostapenko LAT vs A. Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

N. Mejia COL vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs A. Bublik KAZ / N. Kyrgios AUS

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

Spinoza (Guest) 01-07-2026 09:38

Caspita mi ero perso l’incrocio greco serbo al secondo turno. Difficile per Djokovic. Io tifo per lui ma Tsitsipas a mio parere potrebbe essere più prestante e vincere.

 4
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Inox 01-07-2026 09:35

@ Groucho (#4645127)

Pazienza

 3
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Groucho (Guest) 01-07-2026 09:27

Scritto da Peter Parker
Come sta Sinner dopo la caduta e la ferita dell’unghia del piede?
Questa è l’ unica domanda, per il resto sappiamo che è il più forte di tutti.

Purtroppo Sinner oggi è oscurato dalla presenza di Cobolli

 2
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Peter Parker 01-07-2026 09:05

Come sta Sinner dopo la caduta e la ferita dell’unghia del piede?
Questa è l’ unica domanda, per il resto sappiamo che è il più forte di tutti.

 1
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