Wimbledon 2026 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo ben sei azzurri (LIVE)

30/06/2026 07:52 Nessun commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  30 Giugno 2026

17°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 30 Giugno
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
26°
21:00
22°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 30 Giugno
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WIM R1
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
T. Townsend USA vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

A. Blockx BEL vs A. Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

S. Williams USA vs M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
T. Fritz USA vs D. Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare

L. Boisson FRA vs E. Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare

S. Wawrinka SUI vs M. Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare



No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Anisimova USA vs L. Gjorcheska MKD

Il match deve ancora iniziare

O. Virtanen FIN vs B. Shelton USA

Il match deve ancora iniziare

E. Svitolina UKR vs D. Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

M. Navone ARG vs F. Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
K. Boulter GBR vs T. Grant ITA
Il match deve ancora iniziare

A. de Minaur AUS vs R. Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

J. Mensik CZE vs T. Samuel GBR

Il match deve ancora iniziare

N. Podoroska ARG vs M. Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
J. Paolini ITA vs R. Montgomery USA

Il match deve ancora iniziare

T. Kokkinakis AUS vs A. Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare

A. Eala PHI vs R. Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe USA vs T. Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 18 – Ore: 12:00am
K. Day USA vs M. Keys USA
Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima USA vs J. Pinnington Jones GBR

Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
7
4
J. Pinnington Jones
0
3
6
3
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K. Khachanov IOA vs B. Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

D. Sweeny AUS vs G. Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

E. Seidel GER vs L. Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
T. Valentova CZE vs K. Pliskova CZE

Il match deve ancora iniziare

M. Arnaldi ITA vs Q. Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

L. Sonego ITA vs T. Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

C. Osorio COL vs S. Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
K. Majchrzak POL vs A. Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

I. Shymanovich IOA vs V. Golubic SUI

Il match deve ancora iniziare

Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 12:00am
A. Kalinina UKR vs K. Rakhimova UZB
Il match deve ancora iniziare

K. Jacquet FRA vs V. Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

V. Erjavec SLO vs L. Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare

T. Griekspoor NED vs J. Duckworth AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 12:00am
A. Mannarino FRA vs T. Droguet FRA
Il match deve ancora iniziare

B. Bonzi FRA vs G. Diallo CAN

Il match deve ancora iniziare

E. Ruse ROU vs C. McNally USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Hanfmann GER vs G. Mpetshi Perricard FRA
Il match deve ancora iniziare

K. Birrell AUS vs A. Korneeva IOA

Il match deve ancora iniziare

O. Selekhmeteva ESP vs S. Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

A. Molcan SVK vs D. Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 12:00am
S. Shimabukuro JPN vs J. Faria POR
Il match deve ancora iniziare

B. Haddad Maia BRA vs M. Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare

C. Moutet FRA vs M. Giron USA

Il match deve ancora iniziare

P. Kudermetova UZB vs L. Samsonova IOA

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 13:30pm
J. de Jong NED vs R. Hijikata AUS
Slam Wimbledon
J. de Jong
0
7
3
3
R. Hijikata
0
6
6
5
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Court 11 – Ore: 12:00am
P. Marcinko CRO vs S. Kenin USA

Il match deve ancora iniziare

P. Llamas Ruiz ESP vs Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

P. Kypson USA vs M. McDonald USA

Il match deve ancora iniziare

A. Tomljanovic AUS vs M. Bolkvadze GEO

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
V. Royer FRA vs H. Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Munar ESP vs F. Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

E. Mertens BEL vs L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

D. Shnaider IOA vs E. Lys GER

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ore: 12:00am
M. Sakkari GRE vs C. Tauson DEN
Il match deve ancora iniziare

A. Michelsen USA vs J. Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

R. Collignon BEL vs A. Fils FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Krueger USA vs D. Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 12:00am
I. Begu ROU vs K. Swan GBR

Il match deve ancora iniziare

D. Dzumhur BIH vs A. Fery GBR

Il match deve ancora iniziare

E. Navarro USA vs P. Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

V. Kopriva CZE vs J. Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 17 – Ore: 12:00am
T. Gibson AUS vs M. Bouzkova CZE
Il match deve ancora iniziare

U. Humbert FRA vs Z. Bergs BEL

Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU vs S. Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare

J. Lehecka CZE vs A. Popyrin AUS

Il match deve ancora iniziare

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