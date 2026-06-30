Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Oggi in campo ben sei azzurri (LIVE)

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 30 Giugno 2026
|☁
|
17°C
Variabile e asciutto · Picco 26°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso al mattino, schiarite nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 30 Giugno
|
08:00
☁
17°
|
09:00
⛅
18°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
21°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
☁
25°
|
16:00
☁
26°
|
21:00
☁
22°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 30 Giugno
|
|
🎾
|
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
|
WIM R1
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
T. Townsend vs I. Swiatek
Il match deve ancora iniziare
A. Blockx vs A. Zverev
Il match deve ancora iniziare
S. Williams vs M. Joint
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
T. Fritz vs D. Lajovic
Il match deve ancora iniziare
L. Boisson vs E. Rybakina
Il match deve ancora iniziare
S. Wawrinka vs M. Berrettini
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Anisimova vs L. Gjorcheska
Il match deve ancora iniziare
O. Virtanen vs B. Shelton
Il match deve ancora iniziare
E. Svitolina vs D. Snigur
Il match deve ancora iniziare
M. Navone vs F. Cobolli
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
K. Boulter
vs T. Grant
Il match deve ancora iniziare
A. de Minaur vs R. Burruchaga
Il match deve ancora iniziare
J. Mensik vs T. Samuel
Il match deve ancora iniziare
N. Podoroska vs M. Kostyuk
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 12:00am
J. Paolini vs R. Montgomery
Il match deve ancora iniziare
T. Kokkinakis vs A. Bublik
Il match deve ancora iniziare
A. Eala vs R. Zarazua
Il match deve ancora iniziare
F. Tiafoe vs T. Atmane
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
K. Day
vs M. Keys
Il match deve ancora iniziare
B. Nakashima vs J. Pinnington Jones
Slam Wimbledon
B. Nakashima [28]
0
6
7
4
J. Pinnington Jones•
0
3
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Pinnington Jones
3-2 → 3-3
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Pinnington Jones
0-1 → 0-2
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
J. Pinnington Jones
5-5 → 5-6
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Pinnington Jones
4-4 → 4-5
J. Pinnington Jones
3-3 → 3-4
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
J. Pinnington Jones
1-1 → 1-2
J. Pinnington Jones
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
5-3 → 6-3
J. Pinnington Jones
5-2 → 5-3
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Pinnington Jones
4-1 → 4-2
B. Nakashima
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Pinnington Jones
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Pinnington Jones
1-0 → 1-1
K. Khachanov vs B. Harris
Il match deve ancora iniziare
D. Sweeny vs G. Dimitrov
Il match deve ancora iniziare
E. Seidel vs L. Noskova
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 12:00am
T. Valentova vs K. Pliskova
Il match deve ancora iniziare
M. Arnaldi vs Q. Halys
Il match deve ancora iniziare
L. Sonego vs T. Etcheverry
Il match deve ancora iniziare
C. Osorio vs S. Waltert
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 12:00am
K. Majchrzak vs A. Tabilo
Il match deve ancora iniziare
I. Shymanovich vs V. Golubic
Il match deve ancora iniziare
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 12:00am
A. Kalinina
vs K. Rakhimova
Il match deve ancora iniziare
K. Jacquet vs V. Gaubas
Il match deve ancora iniziare
V. Erjavec vs L. Jeanjean
Il match deve ancora iniziare
T. Griekspoor vs J. Duckworth
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Mannarino
vs T. Droguet
Il match deve ancora iniziare
B. Bonzi vs G. Diallo
Il match deve ancora iniziare
E. Ruse vs C. McNally
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
Y. Hanfmann
vs G. Mpetshi Perricard
Il match deve ancora iniziare
K. Birrell vs A. Korneeva
Il match deve ancora iniziare
O. Selekhmeteva vs S. Kraus
Il match deve ancora iniziare
A. Molcan vs D. Altmaier
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 12:00am
S. Shimabukuro
vs J. Faria
Il match deve ancora iniziare
B. Haddad Maia vs M. Timofeeva
Il match deve ancora iniziare
C. Moutet vs M. Giron
Il match deve ancora iniziare
P. Kudermetova vs L. Samsonova
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 13:30pm
J. de Jong
vs R. Hijikata
Slam Wimbledon
J. de Jong•
0
7
3
3
R. Hijikata
0
6
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. de Jong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
R. Hijikata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
J. de Jong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
J. de Jong
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. de Jong
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. de Jong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. de Jong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. de Jong
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Court 11 – Ore: 12:00am
P. Marcinko vs S. Kenin
Il match deve ancora iniziare
P. Llamas Ruiz vs Z. Svajda
Il match deve ancora iniziare
P. Kypson vs M. McDonald
Il match deve ancora iniziare
A. Tomljanovic vs M. Bolkvadze
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 12:00am
V. Royer vs H. Wendelken
Il match deve ancora iniziare
J. Munar vs F. Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
E. Mertens vs L. Siegemund
Il match deve ancora iniziare
D. Shnaider vs E. Lys
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 12:00am
M. Sakkari
vs C. Tauson
Il match deve ancora iniziare
A. Michelsen vs J. Fearnley
Il match deve ancora iniziare
R. Collignon vs A. Fils
Il match deve ancora iniziare
A. Krueger vs D. Vekic
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 12:00am
I. Begu vs K. Swan
Il match deve ancora iniziare
D. Dzumhur vs A. Fery
Il match deve ancora iniziare
E. Navarro vs P. Badosa
Il match deve ancora iniziare
V. Kopriva vs J. Choinski
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
T. Gibson
vs M. Bouzkova
Il match deve ancora iniziare
U. Humbert vs Z. Bergs
Il match deve ancora iniziare
S. Cirstea vs S. Bejlek
Il match deve ancora iniziare
J. Lehecka vs A. Popyrin
Il match deve ancora iniziare
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