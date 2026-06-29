Wimbledon 2026 - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

29/06/2026 07:38 Nessun commento
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  29 Giugno 2026

13°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato nelle ore centrali, più sole nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 29 Giugno
08:00
17°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
17:00
26°
21:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il primo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 29 Giugno
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
1° Turno · Erba
WIM R1
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner ITA vs M. Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

A. Sabalenka IOA vs T. Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Y. Wu CHN vs N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Ruzic CRO vs E. Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare

M. Cilic CRO vs D. Medvedev IOA

Il match deve ancora iniziare

M. Linette POL vs M. Andreeva IOA

Il match deve ancora iniziare



No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Pegula USA vs D. Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

M. Zheng USA vs C. Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime CAN vs A. Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

T. Korpatsch GER vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare



No.3 Court – Ore: 12:00am
R. Jodar ESP vs F. Gill GBR

Il match deve ancora iniziare

C. Ruud NOR vs H. Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

E. Jacquemot FRA vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova CZE vs H. Klugman GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew THA vs M. Chwalinska POL
Il match deve ancora iniziare

A. Rinderknech FRA vs O. Tarvet GBR

Il match deve ancora iniziare

K. Muchova CZE vs A. Zakharova IOA

Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima USA vs J. Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 18 – Ore: 12:00am
B. Bencic SUI vs M. Stojsavljevic GBR
Il match deve ancora iniziare

A. Muller FRA vs T. Paul USA

Il match deve ancora iniziare

R. Bautista Agut ESP vs J. Fonseca BRA

Il match deve ancora iniziare

L. Fernandez CAN vs J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 12:00am
E. Nava USA vs I. Buse PER
Il match deve ancora iniziare

A. Parks USA vs A. Dudeney GBR

Il match deve ancora iniziare

T. Tirante ARG vs F. Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

S. Sierra ARG vs A. Bondar HUN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
M. Trungelliti ARG vs M. Damm USA

Il match deve ancora iniziare

S. Kwon KOR vs M. Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

O. Oliynykova UKR vs M. Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

D. Yastremska UKR vs A. Ito JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 12:00am
D. Shapovalov CAN vs P. Carreno Busta ESP
Il match deve ancora iniziare

B. Andreescu CAN vs S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

A. Vallejo PAR vs N. Mejia COL

Il match deve ancora iniziare

A. Gasanova IOA vs E. Arango COL

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 12:00am
A. Kovacevic USA vs B. van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

N. Borges POR vs T. Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

P. Stearns USA vs N. Bartunkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 12:00am
A. Vukic AUS vs J. Brooksby USA

Il match deve ancora iniziare

H. Medjedovic SRB vs S. Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

L. Tararudee THA vs L. Tagger AUT

Il match deve ancora iniziare

J. Bouzas Maneiro ESP vs A. Potapova AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 12:00am
L. Van Assche FRA vs M. Fucsovics HUN

Il match deve ancora iniziare

C. Ugo Carabelli ARG vs D. Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

C. Liu USA vs H. Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 12:00am
S. Sorribes Tormo ESP vs V. Jimenez Kasintseva AND
Il match deve ancora iniziare

X. Wang CHN vs E. Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

A. Walton AUS vs D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

J. de Jong NED vs R. Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 12:00am
S. Mochizuki JPN vs M. Basing GBR
Il match deve ancora iniziare

Y. Putintseva KAZ vs T. Maria GER

Il match deve ancora iniziare

J. Struff GER vs S. Baez ARG

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE vs Q. Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ore: 12:00am
J. Cristian ROU vs I. Jovic USA
Il match deve ancora iniziare

A. Li USA vs Z. Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare

E. Quinn USA vs L. Darderi ITA

Il match deve ancora iniziare

M. Frech POL vs A. Kalinskaya IOA

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 12:00am
A. Rublev IOA vs R. Safiullin IOA

Il match deve ancora iniziare

H. Gaston FRA vs S. Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare

M. Xu GBR vs D. Kasatkina AUS

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova IOA vs P. Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
D. Svrcina CZE vs L. Tien USA

Il match deve ancora iniziare

J. Ostapenko LAT vs H. Dart GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Davidovich Fokina ESP vs J. Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

F. Jones GBR vs D. Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

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