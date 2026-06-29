Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner vs M. Kecmanovic
A. Sabalenka vs T. Kostovic
Y. Wu vs N. Djokovic
No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Ruzic vs E. Raducanu
M. Cilic vs D. Medvedev
M. Linette vs M. Andreeva
No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Pegula vs D. Vidmanova
M. Zheng vs C. Norrie
F. Auger-Aliassime vs A. Shevchenko
T. Korpatsch vs C. Gauff
No.3 Court – Ore: 12:00am
R. Jodar vs F. Gill
C. Ruud vs H. Hurkacz
E. Jacquemot vs N. Osaka
B. Krejcikova vs H. Klugman
Court 12 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew vs M. Chwalinska
A. Rinderknech vs O. Tarvet
K. Muchova vs A. Zakharova
B. Nakashima vs J. Pinnington Jones
Court 18 – Ore: 12:00am
B. Bencic vs M. Stojsavljevic
A. Muller vs T. Paul
R. Bautista Agut vs J. Fonseca
L. Fernandez vs J. Tjen
Court 4 – Ore: 12:00am
E. Nava vs I. Buse
A. Parks vs A. Dudeney
T. Tirante vs F. Marozsan
S. Sierra vs A. Bondar
Court 5 – Ore: 12:00am
M. Trungelliti vs M. Damm
S. Kwon vs M. Landaluce
O. Oliynykova vs M. Kessler
D. Yastremska vs A. Ito
Court 6 – Ore: 12:00am
D. Shapovalov vs P. Carreno Busta
B. Andreescu vs S. Zhang
A. Vallejo vs N. Mejia
A. Gasanova vs E. Arango
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Kovacevic vs B. van de Zandschulp
N. Borges vs T. Boyer
P. Stearns vs N. Bartunkova
Court 8 – Ore: 12:00am
A. Vukic vs J. Brooksby
H. Medjedovic vs S. Ofner
L. Tararudee vs L. Tagger
J. Bouzas Maneiro vs A. Potapova
Court 9 – Ore: 12:00am
L. Van Assche vs M. Fucsovics
C. Ugo Carabelli vs D. Merida
C. Liu vs H. Vandewinkel
Court 10 – Ore: 12:00am
S. Sorribes Tormo vs V. Jimenez Kasintseva
X. Wang vs E. Cocciaretto
A. Walton vs D. Prizmic
J. de Jong vs R. Hijikata
Court 14 – Ore: 12:00am
S. Mochizuki vs M. Basing
Y. Putintseva vs T. Maria
J. Struff vs S. Baez
K. Siniakova vs Q. Zheng
Court 15 – Ore: 12:00am
J. Cristian vs I. Jovic
A. Li vs Z. Sonmez
E. Quinn vs L. Darderi
M. Frech vs A. Kalinskaya
Court 16 – Ore: 12:00am
A. Rublev vs R. Safiullin
H. Gaston vs S. Tsitsipas
M. Xu vs D. Kasatkina
E. Alexandrova vs P. Udvardy
Court 17 – Ore: 12:00am
D. Svrcina vs L. Tien
J. Ostapenko vs H. Dart
A. Davidovich Fokina vs J. Cerundolo
F. Jones vs D. Parry
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
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