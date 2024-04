Nadal rientrerà a Monte Carlo? Trapelano indiscrezioni non positive

Mancano pochi giorni al via del primo grande appuntamento su terra battuta, il Masters 1000 di Monte Carlo. Moltissima la carne al fuoco: come si presenterà Novak Djokovic, dopo la sorprendente sconfitta contro Nardi a Indian Wells e l’assenza a Miami? Il tennis di Jannik Sinner sarà altrettanto potente ed efficace anche sul “rosso”, dove non gioca dallo scorso Roland Garros? Carlos Alcaraz sarà l’uomo da battere quest’anno sui campi sui quali è cresciuto? Ma gli appassionati si chiedono anche se e come tornerà in azione Rafael Nadal.

Lo spagnolo dopo l’esordio in Australia a Brisbane si è fermato per un nuovo problema muscolare, ed eccetto la ricca esibizione a Las Vegas contro Alcaraz non è più tornato in un torneo ufficiale, scegliendo di prepararsi con cura presso la sua Accademia di Manacor. In varie dichiarazioni delle scorse settimane, il 22 volte campione Slam ha affermato di fare il possibile per continuare a coltivare il suo sogno di giocare ancora ad alto livello, soprattutto a Parigi nei prossimi mesi tra Roland Garros e Olimpiadi, ma non di essere affatto certo di quel che riuscirà realmente a fare. A 48 ore dal sorteggio del tabellone principale, non si hanno notizie certe sulle condizioni del più forte tennista sul terra battuta dell’era moderna, anzi, trapelano da più parti indiscrezioni tutt’altro che rassicuranti.

In Spagna intanto fanno notare che Rafa non ha pubblicato alcuna foto o video sui propri canali social da Monte Carlo, anzi il suo profilo è fermo allo scorso 23 marzo. Non è una buona notizia: lo staff che cura l’immagine – e quindi i social – del campione maiorchino è solito postare qualche messaggio quando Rafa sbarca in un torneo. Non c’è quindi alcuna conferma al momento sull’arrivo di Nadal nel Principato, e questo è piuttosto singolare visto che nemmeno viene dagli States, come Sinner e gli altri arrivati nei turni decisivi al 1000 di Miami. La logica imporrebbe che Rafa fosse arrivato a Monaco già da alcuni giorni per affinare la sua preparazione e adattamento alle condizioni del torneo, come stanno facendo i suoi colleghi.

Inoltre alcuni media che seguono il tennis quotidianamente, come Tennis Talk e Tennis Actu, affermano di aver ricevuto notizie di un Nadal ancora in seria difficoltà a servire con potenza per problemi addominali. Addirittura si scrive che l’Academy di Manacor da qualche giorno ha chiuso l’accesso e la visione ai campi in terra dove di solito Nadal si allena, per preservare la privacy del campione, altro fatto singolare visto che generalmente chi accede alla struttura può osservare, almeno da lontano, gli allenamenti sui vari campi all’aperto, inclusi quelli utilizzati da Rafa.

Restiamo in attesa di notizie ufficiali, che al più tardi arriveranno entro venerdì mattina. Nadal può entrare nel tabellone di singolare di Monte Carlo grazie al ranking protetto, ma appare difficile che scelga di ritirarsi a draw completato.

Mario Cecchi