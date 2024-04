Novak Djokovic: il numero uno più longevo della storia

In un momento in cui il mondo del tennis è affollato di giovani stelle emergenti e il nome di Novak Djokovic non è più sulla bocca di tutti, il campione serbo continua a battere record su record. A 36 anni, Nole ha raggiunto un nuovo traguardo: è diventato il numero uno del mondo più anziano nella storia del tennis maschile.

Nonostante un inizio di stagione al di sotto dei suoi soliti standard di eccellenza, con sconfitte inaspettate contro Jannik Sinner agli Australian Open e contro un giocatore in quel momento fuori dalla top-100 a Indian Wells, il nostro Luca Nardi, Djokovic ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria longevità. Con 36 anni e 321 giorni, ha superato il precedente record detenuto da Roger Federer, che nel 2018 era diventato il numero uno più anziano a 36 anni e 10 mesi.

La carriera di Djokovic è stata costellata di successi e primati. Detiene il record assoluto di settimane al vertice del ranking ATP con 419, superando anche le 377 settimane di Steffi Graf nel tennis femminile. Il suo più grande rivale, Rafael Nadal, è fermo a 209 settimane da numero uno. Curiosamente, Nole ha impiegato due anni in più rispetto a Federer e Nadal per raggiungere la vetta del ranking per la prima volta, a 24 anni nel 2011.

Quasi 13 anni dopo aver assaporato per la prima volta il gusto della leadership mondiale, Djokovic potrebbe sembrare in un momento di incertezza, senza il suo storico allenatore Marian Vajda al suo fianco, con il benservito dato ad Ivanisevic e con qualche sconfitta di troppo. Tuttavia, il serbo ha dimostrato più volte di saper reagire proprio in queste situazioni, trovando nuova linfa nella sfida con le giovani stelle emergenti che si candidano a raccoglierne l’eredità.

In attesa di vederlo all’opera nel Masters 1000 di Montecarlo, il prossimo appuntamento in calendario, una cosa è certa: Novak Djokovic, anche quando i risultati non sono dalla sua parte, può sempre contare sui record e sulle statistiche per alimentare la sua leggenda. Il numero uno più longevo della storia non ha ancora intenzione di abdicare.





Marco Rossi