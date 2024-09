Sinner dopo la vittoria: “Con Draper siamo amici. Sta colpendo la palla molto bene e gioca a tutto campo” (video press conference e sintesi della partita)

Jannik Sinner si è presentato alla stampa rilassato e sorridente dopo la bella vittoria nei quarti di finale a US Open contro Daniil Medvedev. Riportiamo il video della press conference, questi i passaggi più salienti.

“È stata una partita molto dura, sono felice di avanzare nel torneo. Ci conosciamo molto bene (con Medvedev, ndr), è stata una partita impegnativa”.

“I miei coach, tutto il mio team, tutti mi stanno molto vicino e questo mi aiuta molto a restare focalizzato e non pensare a nient’altro. All’inizio è stato un po’ più difficile ma giorno dopo giorno le cose vanno sempre meglio”.

(Sulla propensione offensiva e scendere molto spesso a rete): “Tatticamente oggi ci sono state molte chiavi. Andare in vantaggio di un break nel primo e terzo set è stato importante per la fiducia, Nel secondo set ho avuto alcune chance per rientrare e non le ho sfruttate, ma questo mi ha aiutato a restare lì mentalmente per tutto l’incontro. Credo sia stata una buona partita da parte di entrambi, nel quarto set è ancora più dura perché il punteggio era più serrato. Vedremo ora cosa potrò fare in semifinale”.

“Contro Draper sarà molto interessante, ci conosciamo piuttosto bene. Prima mi hanno chiesto se avevamo mai giocato da junior (sono coetanei, ndr), davvero non lo ricordo ma l’ho conosciuto bene dopo aver giocato al Queen’s. Sarà una partita dura, lui non ha ancora perso un solo set nel torneo, sta servendo bene e giocando forte. Ho visto la sua partita oggi e sta colpendo la palla davvero bene. Credo che potrà essere una bella partita”.

Sinner è l’unico rimasto in gara ad aver vinto uno Slam, può avere un peso? Questa la sua risposta: “Chi arriva in semifinale, nei quarti o negli ottavi c’è arrivato perché se l’è meritato. Nessuna vittoria è garantita, è necessario trovare ogni volta una soluzione contro ogni avversario. Nella semifinale sarà tutto diverso. Ho già provato queste sensazioni, sono felice di esserci tornato e spero di poter giocare un gran tennis. Lui sta giocando il suo miglior tennis, quindi sarà una bella partita”.

“E stato bello giocare il doppio con Draper a Montreal, dopo aver giocato contro a Londra siamo diventati amici e ci siamo scambiati messaggi in momenti buoni e meno positivi, cercando di sostenerci a vicenda. Abbiamo una bella amicizia ma è chiaro che la metteremo da parte quando saremo uno contro l’altro in partita. Appena ci stringeremo la mano torneremo ottimi amici”.

“Draper serve molto bene, ha un gran diritto e un rovescio solido. Gioca bene a tutto campo, anche a rete. Fa bene moltissime cose. È in semifinale quindi si è meritato di essere in questa posizione. Sarà una partita molto dura. Si muove anche bene sul campo, è uno che sta bene in campo. Sarà una partita mentale, giocare in semifinale sarà diverso rispetto a un secondo turno, e questo potrà fare la differenza, vediamo che lo gestirà meglio. Abbiamo giocato solo una volta su erba al Queen’s, qua sarà diverso. È bello vedere come è cresciuto come Pro e come persona”.

Il video della conferenza stampa:



Non felice ma lucido Medvedev dopo la partita. “Dura sconfitta. Non sono felice di come ho giocato in generale. Ho giocato buoni momenti, ma altri davvero male. Ho sbagliato molte cose, ma non sono riuscito a correggere i miei errori. A volte nel tennis non è facile trovare una ragione per quel che accade. Lui certamente ha giocato molto bene, ha colpito la palla molto bene. Devo analizzare la sconfitta e provare a capire cosa è accaduto in certe fasi della partita. Ci sono stati vari cambi di rotta, ho avuto le mie chance”.

Questi i momenti salienti della partita tra Sinner e Medvedev:



Marco Mazzoni