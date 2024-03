WTA 1000 Miami: Jasmine Paolini dopo un march durato 24 ore per colpa della pioggia approda al terzo turno

La tennista italiana Jasmine Paolini ha superato il secondo turno del WTA 1000 di Miami, battendo la statunitense Katie Volynets con il punteggio di 7-6(8) 7-5. Il match, interrotto ieri a causa della pioggia, è ripreso oggi con l’azzurra chiamata a servire sul 4-5 del secondo set per rimanere nel set.

Nonostante le difficili condizioni di gioco, con il vento che ha condizionato entrambe le giocatrici, Paolini era riuscita ad aggiudicarsi il primo set al tie-break per 10-8, dimostrando grande caparbietà. Nel secondo set, la toscana si era trovata due volte avanti di un break, arrivando sul 4-2, prima che Volynets si rifacesse sotto, portandosi sul 5-4 poco prima dell’interruzione per pioggia.

Alla ripresa del match, Paolini si è trovata in difficoltà sul 15-30 mentre serviva per rimanere nel set sul 4-5. Tuttavia, l’allieva di Renzo Furlan ha saputo reagire, mettendo a segno una serie di nove punti consecutivi e ritrovando un grande impatto con i colpi di inizio gioco, spingendo soprattutto con il dritto. L’assenza di vento ha favorito il gioco dell’italiana, che ha concluso il match a suo favore, superando un’avversaria ostica per 7 a 5.

Con questa vittoria, Jasmine Paolini accede al terzo turno del WTA 1000 di Miami, dove affronterà la testa di serie numero 20, Emma Navarro. L’azzurra dimostra così il suo ottimo stato di forma e la sua solidità mentale, fondamentali per proseguire il cammino in questo prestigioso torneo.

WTA Miami Jasmine Paolini [12] • Jasmine Paolini [12] 0 7 7 0 Katie Volynets Katie Volynets 0 6 5 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Katie Volynets 0-15 0-30 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 8*-8 9*-8 6-6 → 7-6 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





