Luciano Darderi dopo la finale conquistata a Cordoba: “Stavo iniziando ad avere dei crampi, una reazione normale dato il nervosismo e l’avere il pubblico contro”. In caso di vittoria entrerebbe negli Slam (Video)

Così come Bagnis, anche il nostro Luciano Darderi è avanzato dalle qualificazioni alla finale dell’Open di Córdoba. Questa sarà la terza finale nell’era Open tra due giocatori provenienti dalle qualificazioni (l’ultima si è tenuta a Kitzbühel nel 2018). La partita decisiva si svolgerà domenica dopo la finale di doppio, fissata per le 23 italiane, e sarà trasmessa da SkySport.

Darderi ha sigillato la vittoria al terzo match point. “Stavo iniziando ad avere dei crampi, una reazione normale dato il nervosismo e l’avere il pubblico contro. Quello che è successo stasera è incredibile, ma ritengo di avere il livello necessario per affrontare le partite nel circuito maggiore”, ha dichiarato pochi minuti dopo il trionfo il giocatore nato sulla costa della provincia di Buenos Aires, con gli occhi lucidi di lacrime all’idea che questa performance a Córdoba gli permetterà di entrare per la prima volta in carriera tra i primi 100 del ranking mondiale: “È il sogno di ogni tennista all’inizio della sua carriera. Ho 21 anni e molto da imparare, ma questo mi conferma che sto procedendo nella direzione giusta”. Darderi compirà 22 anni il prossimo mercoledì. La sua carriera è costellata da numerose e notevoli prestazioni nel Challenger Tour, il circuito minore del circuito professionistico. È allenato da Gino, suo padre, che segue anche la carriera di Vito, il fratello minore di Luciano, ancora impegnato nel circuito junior. Non ha ancora partecipato ai tabelloni principali di un torneo del Grande Slam, e a Córdoba sta giocando il suo terzo torneo ATP, dopo aver partecipato lo scorso anno – uscendo agli ottavi di finale qui a Cordoba – e ad Acapulco.

In finale lo vedrà fronteggiare il padrone di casa, Facundo Bagnis, classificato al numero 207 ATP. Una partita che, sulla carta, appare alla sua portata e che gli offre l’opportunità di aggiungere altri 85 punti al suo bottino nel ranking mondiale. L’arrivo in finale ha già garantito a Darderi un balzo di 42 posizioni, portandolo dal 136° al 94° posto con 637 punti, sorpassando, tra gli altri, Fabio Fognini.

Ma le ambizioni di Darderi non si fermano qui. La vittoria a Cordoba non sarebbe solo il coronamento di una settimana da sogno, ma lo proietterebbe in 76^ posizione con 722 punti, aprendo la strada a nuovi e ancora più ambiziosi obiettivi per la stagione in corso, inclusa la partecipazione diretta ai tabelloni principali dei tornei del Grande Slam.

In procinto di compiere 34 anni (il 27 febbraio), Bagnis si avvicina a traguardi legati alla longevità nel tennis. A 33 anni e 348 giorni, è diventato il tennista sudamericano più anziano ad aver raggiunto una finale ATP nell’era Open, superando il record precedentemente detenuto da Guillermo Vilas, che a 33 anni e 267 giorni raggiunse la finale di Forest Hills nel 1986 (sconfitto da Yannick Noah). Naturalmente, questo dato rappresenta più una curiosità statistica che un vero confronto con il pioniere del tennis argentino, vincitore di quattro tornei del Grande Slam, rispetto ad un lottatore del circuito.

Marco Rossi