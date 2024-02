Jannik Sinner: Tra allenamenti e sogni di gloria a Rotterdam (Video)

Mentre l’Italia è catturata dall’eco di Sanremo e dall’intrattenimento leggero, Jannik Sinner, il numero uno del tennis italiano, si concentra sul suo rientro in campo. Il nostro giovane campione ha deciso di declinare l’invito di Amadeus al Festival di Sanremo, scegliendo invece di dedicarsi agli allenamenti in previsione dell’imminente ATP 500 di Rotterdam. Questa scelta professionale evidenzia il suo impegno verso lo sport e la determinazione nel perseguire obiettivi sempre più ambiziosi.

L’anno scorso, Sinner ha raggiunto la finale nel primo ATP 500 della stagione, cedendo il passo solo a Daniil Medvedev. Con l’assenza annunciata del moscovita, campione in carica, al Rotterdam Ahoy quest’anno, si apre per Sinner l’opportunità non solo di rivincita ma anche di scrivere la storia. Una vittoria nel torneo olandese potrebbe infatti catapultarlo al terzo posto nel ranking ATP, un traguardo che eguaglierebbe la miglior classifica mai raggiunta da un tennista italiano nel circuito maschile. Questo record è attualmente condiviso con Nicola Pietrangeli, considerato il terzo miglior giocatore del mondo nei lontani 1959 e 1960 dal giornalista Lance Tingay del Daily Telegraph.

L’ABN AMRO Open, noto per essere il torneo di tennis più prestigioso dell’Olanda, ha visto al suo interno campioni del calibro di Arthur Ashe, Jimmy Connors, Bjorn Borg, Guillermo Vilas, Stefan Edberg, Boris Becker e Roger Federer sollevare il trofeo. La sua storia inizia nel 1974, inizialmente come parte del circuito World Championship of Tennis (WCT) e successivamente dell’ATP Tour, rendendolo uno degli appuntamenti più attesi e celebrati del circuito.

Per Sinner, Rotterdam rappresenta quindi una doppia opportunità: quella di vincere un torneo di grande prestigio e di iscrivere il suo nome accanto a quelli dei grandi del tennis, ma anche di raggiungere un traguardo storico per il tennis italiano. Mentre il paese si lascia coinvolgere dalle vicende di Sanremo e dalle curiosità del mondo dello spettacolo, Jannik Sinner mantiene il suo focus sul campo da tennis, dimostrando che la sua carriera e il suo sviluppo come atleta rimangono la sua priorità assoluta.

In un mondo sportivo sempre più competitivo, il percorso di Sinner è un promemoria della dedizione, della passione e del duro lavoro necessari per eccellere. Con la sua preparazione per Rotterdam in pieno svolgimento, l’attenzione si sposta dal palcoscenico musicale alla competizione sportiva, dove Sinner si prepara a lasciare il segno, non solo nella storia del tennis italiano ma anche in quella internazionale.





Francesco Paolo Villarico