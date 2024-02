Masters 1000 Indian Wells: Entry list Md. 5 azzurri al via. C’è anche Rafael Nadal con il ranking protetto

L’entry list del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 6 al 17 marzo 2024 sui campi in cemento outdoor della rinomata località californiana, è stata ufficialmente pubblicata nelle ultime ore. Tra i nomi più attesi figura quello del numero uno al mondo, Novak Djokovic, che dopo le polemiche legate alla vaccinazione anti-Covid, tornerà a competere liberamente in uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP.

Il torneo vedrà anche la partecipazione di stelle del tennis come Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, vincitore dell’edizione precedente, e Daniil Medvedev. Sinner, in particolare, arriva a Indian Wells con la speranza di continuare il suo periodo d’oro, segnato da recenti successi, inclusa una vittoria Slam a Melbourne. Accanto a loro, quattro italiani pronti a dare battaglia: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e, per la prima volta nel main draw in California, Flavio Cobolli.

Una sorpresa è stata l’assenza di Matteo Berrettini dall’elenco dei partecipanti, nonostante le aspettative (ma i sei mesi dovrebbero partire dal 29 marzo) che potesse utilizzare il “Ranking Protetto” per iscriversi al torneo. Questa mancanza solleva interrogativi sulle future mosse del tennista romano, specie alla luce del ritiro all’ultimo momento dall’Australian Open, che ha destato perplessità.

Fabio Fognini è al momento fuori di 29 posti dal tabellone principale.

Inoltre, si segnala l’utilizzo del “Ranking Protetto” da parte di Rafael Nadal, un altro ritorno importante che arricchisce il parterre di Indian Wells. Resta da vedere in quale condizione fisica si presenterà il campione spagnolo e se la sua partecipazione al torneo verrà confermata nei prossimi giorni.

(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Indian Wells (MD) Inizio torneo: 04/03/2024 | Ultimo agg.: 06/02/2024 10:13 Main Draw (cut off: 75 - Data entry list: 05/02/24 - Special Exempts: 0/0) 1. N. Djokovic

9. R. Nadal*pr

75. A. Michelsen Alternates 1. J. Wolf (76)

