Challenger Koblenz, Piracicaba, Burnie e Cleveland: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno (LIVE)

CHALLENGER Koblenz (Germania) 🇩🇪 – 2° Turno, cemento (al coperto)

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Jurij Rodionovvs Valentin Royer

2. Piotr Matuszewski / Szymon Walkow vs [3] Sander Arends / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] David Jorda Sanchis vs [WC] Max Hans Rehberg (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Hazem Naw vs [Alt] Oscar Otte (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Filip Krajinovic vs [2] Brandon Nakashima



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Sergio Martos Gornes/ David Vega Hernandezvs Billy Harris/ Ryan Peniston

2. Stefano Travaglia vs Jules Marie



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Zdenek Kolar vs [Q] Tristan Lamasine



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Lloyd Harris / Luca Margaroli vs [WC] Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Il match deve ancora iniziare

5. Christian Harrison / Marcus Willis vs [2] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Matheus Pucinelli De Almeidavs [7] Edoardo Lavagno

2. [1] Federico Coria vs Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

3. Gonzalo Villanueva / Damien Wenger vs [4] Mateus Alves / Eduardo Ribeiro



Il match deve ancora iniziare

4. Daniel Dutra da Silva / Pedro Sakamoto vs Mariano Kestelboim / Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

5. Matheus Pucinelli De Almeida / Joao Lucas Reis Da Silva vs Gonzalo Villanueva / Damien Wenger OR [4] Mateus Alves / Eduardo Ribeiro (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Daniel Dutra da Silvavs Alexander Weis

2. Hernan Casanova vs Gianluca Mager



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Alex Marti Pujolras / Alexander Weis vs [WC] Matheus Bueres / Enzo Camargo Lima



Il match deve ancora iniziare

ATP Burnie Rinky Hijikata [1] Rinky Hijikata [1] 7 4 4 Omar Jasika Omar Jasika 5 6 6 Vincitore: Jasika Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Hijikata 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-5 → 4-5 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 O. Jasika 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 O. Jasika 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 O. Jasika 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 O. Jasika 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [1] Rinky Hijikatavs Omar Jasika

2. Luke Saville vs [WC] Hayden Jones



ATP Burnie Luke Saville Luke Saville 7 4 6 Hayden Jones Hayden Jones 5 6 3 Vincitore: Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 L. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 H. Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 L. Saville 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 H. Jones 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Saville 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 H. Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 L. Saville 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 H. Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-2 → 1-2 H. Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Saville 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 H. Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Saville 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Jones 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 L. Saville 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Jones 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 H. Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Alex Bolt / Luke Saville vs Matthew Christopher Romios / Dane Sweeny (non prima ore: 08:00)



ATP Burnie Alex Bolt / Luke Saville [1] • Alex Bolt / Luke Saville [1] 0 1 Matthew Christopher Romios / Dane Sweeny Matthew Christopher Romios / Dane Sweeny 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bolt / Saville 0-15 1-2 M. Christopher Romios / Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Bolt / Saville 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Christopher Romios / Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

ATP Burnie Hiroki Moriya / Yusuke Takahashi Hiroki Moriya / Yusuke Takahashi 3 6 6 Tristan Schoolkate / Adam Walton [2] Tristan Schoolkate / Adam Walton [2] 6 3 10 Vincitore: Schoolkate / Walton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 T. Schoolkate / Walton 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 8-5 ace 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Moriya / Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 T. Schoolkate / Walton 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 H. Moriya / Takahashi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 T. Schoolkate / Walton 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 df 3-2 → 4-2 H. Moriya / Takahashi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 T. Schoolkate / Walton 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Moriya / Takahashi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-1 → 2-1 T. Schoolkate / Walton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Moriya / Takahashi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Schoolkate / Walton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 H. Moriya / Takahashi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Schoolkate / Walton 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 H. Moriya / Takahashi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 T. Schoolkate / Walton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 H. Moriya / Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 T. Schoolkate / Walton 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 H. Moriya / Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Schoolkate / Walton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. Hiroki Moriya/ Yusuke Takahashivs [2] Tristan Schoolkate/ Adam Walton

2. Blake Bayldon / Kody Pearson vs [PR] Taisei Ichikawa / Seita Watanabe



ATP Burnie Blake Bayldon / Kody Pearson Blake Bayldon / Kody Pearson 6 7 10 Taisei Ichikawa / Seita Watanabe Taisei Ichikawa / Seita Watanabe 7 5 7 Vincitore: Bayldon / Pearson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 T. Ichikawa / Watanabe 1-0 T. Ichikawa / Watanabe 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Bayldon / Pearson 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 T. Ichikawa / Watanabe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 B. Bayldon / Pearson 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Bayldon / Pearson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Ichikawa / Watanabe 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 B. Bayldon / Pearson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-4 → 2-4 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 B. Bayldon / Pearson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 1-2 → 1-3 T. Ichikawa / Watanabe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Bayldon / Pearson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Bayldon / Pearson 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 B. Bayldon / Pearson 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 4-4 → 5-4 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Bayldon / Pearson 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 3-3 → 4-3 T. Ichikawa / Watanabe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Bayldon / Pearson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Ichikawa / Watanabe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 B. Bayldon / Pearson 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 T. Ichikawa / Watanabe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Bayldon / Pearson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

ATP Burnie Shintaro Imai Shintaro Imai 6 7 6 Philip Sekulic [8] Philip Sekulic [8] 7 5 3 Vincitore: Imai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 S. Imai 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 P. Sekulic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Imai 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-2 → 5-2 P. Sekulic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 S. Imai 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 P. Sekulic 0-40 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Imai 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Imai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 S. Imai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Imai 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Imai 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Sekulic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 S. Imai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 S. Imai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Imai 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* ace 6-6 → 6-7 S. Imai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 S. Imai 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Imai 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Imai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 S. Imai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 P. Sekulic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 S. Imai 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

1. [Q] Shintaro Imaivs [8] Philip Sekulic

2. Rio Noguchi vs [5] Dane Sweeny



ATP Burnie Rio Noguchi Rio Noguchi 3 4 Dane Sweeny [5] Dane Sweeny [5] 6 6 Vincitore: Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 R. Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 D. Sweeny 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Sweeny 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Noguchi 0-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 1-4 → 1-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Shintaro Imai / Yasutaka Uchiyama vs [3] Blake Ellis / Calum Puttergill (non prima ore: 06:00)



ATP Burnie Shintaro Imai / Yasutaka Uchiyama Shintaro Imai / Yasutaka Uchiyama 6 3 10 Blake Ellis / Calum Puttergill [3] Blake Ellis / Calum Puttergill [3] 4 6 8 Vincitore: Imai / Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 B. Ellis / Puttergill 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-6 ace 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Ellis / Puttergill 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 S. Imai / Uchiyama 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 B. Ellis / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Imai / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Ellis / Puttergill 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Imai / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 B. Ellis / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Imai / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 B. Ellis / Puttergill 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Imai / Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. Ellis / Puttergill 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Imai / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 B. Ellis / Puttergill 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 S. Imai / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-4 → 2-4 B. Ellis / Puttergill 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Imai / Uchiyama 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 1-2 → 1-3 B. Ellis / Puttergill 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Imai / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Ellis / Puttergill 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Quinn Vandecasteelevs [7] Mitchell Krueger

2. Thai-Son Kwiatkowski vs James Trotter



Il match deve ancora iniziare

3. [1] William Blumberg / Alex Lawson vs Gabi Adrian Boitan / Markos Kalovelonis



Il match deve ancora iniziare

4. George Goldhoff / James Trotter vs [4] Mac Kiger / Mitchell Krueger (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [3] Emilio Nava vs [Q] Patrick Brady



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Ethan Quinnvs [Q] Stefan Kozlov

2. Sebastian Fanselow / Lucas Gerch vs Felix Corwin / Joshua Sheehy



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Scott Duncan / Hunter Reese vs Denis Kudla / Thai-Son Kwiatkowski (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare