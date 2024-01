Challenger Oeiras 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Oeiras 2 – Tabellone Principale – hard

(1) Moro Canas, Alejandro vs Mayo, Aidan

Holmgren, August vs Neuchrist, Maximilian

Qualifier vs Andreev, Adrian

Martineau, Matteo vs (7) Janvier, Maxime

(3) Sousa, Joao vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs Qualifier

(WC) Pereira, Tiago vs (PR) Jubb, Paul

Geerts, Michael vs (6) Damm, Martin

(8) Riedi, Leandro vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Faria, Jaime

Dalla Valle, Enrico vs Qualifier

(PR) Alvarez Varona, Nicolas vs (4) Otte, Oscar

(5) Ilkel, Cem vs (SE) Elias, Gastao

Quinn, Ethan vs (WC) Domingues, Joao

Bourgue, Mathias vs (SE) Kasnikowski, Maks

Royer, Valentin vs (2) Rocha, Henrique

(1/Alt) Moeller, Marvinvs Barroso Campos, Alberto(Alt) Gerch, Lucasvs (7) Copil, Marius

(2) Vrbensky, Michael vs Barranco Cosano, Javier

Gautier, Alexis vs (9) Den Ouden, Guy

(3) Added, Dan vs (WC) Araujo, Pedro

Friberg, Karl vs (11) Vincent Ruggeri, Samuel

(4) Celikbilek, Altug vs (Alt) Ejupovic, Elmar

(WC) Fernandes, Rodrigo vs (12) McHugh, Aidan

(5) Lamasine, Tristan vs (WC) Simoes, Martim

Gerasimov, Egor vs (8) Fanselow, Sebastian

(6) Kodat, Toby vs Moller, Elmer

(WC) Rocha, Francisco vs (10) Erhard, Mathys

1. [WC] Francisco Rochavs [10] Mathys Erhard2. [WC] Rodrigo Fernandesvs [12] Aidan McHugh3. [3] Dan Addedvs [WC] Pedro Araujo4. [5] Tristan Lamasinevs [WC] Martim Simoes

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1/Alt] Marvin Moeller vs Alberto Barroso Campos

2. [2] Michael Vrbensky vs Javier Barranco Cosano

3. [6] Toby Kodat vs Elmer Moller

4. Karl Friberg vs [11] Samuel Vincent Ruggeri

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Lucas Gerch vs [7] Marius Copil

2. Alexis Gautier vs [9] Guy Den Ouden

3. [4] Altug Celikbilek vs [Alt] Elmar Ejupovic

4. Egor Gerasimov vs [8] Sebastian Fanselow