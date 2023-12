Il Ritorno di Martin Klizan: Tra tennis e sogni di grandezza

Dopo due anni e mezzo di assenza dai campi, Martin Klizan, una figura familiare per gli appassionati di tennis dell’ultima decade, sorprende tutti con un ritorno annunciato recentemente, accompagnato da dichiarazioni audaci.

Klizan, giocatore slovacco, si è distinto per un traguardo quasi unico: vincere le prime sei finali ATP disputate. Questa statistica non è solo un dettaglio, ma testimonia il potenziale e la tenacia di Klizan, un atleta che ha battuto avversari del calibro di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Stan Wawrinka. Il suo trionfo più memorabile è stato al torneo di Rotterdam, dove ha salvato otto palle match prima di vincere il torneo. Conosciuto per la sua discontinuità ma anche per la sua pericolosità nei giorni migliori, Klizan aveva lasciato il tennis per la politica, ma ora ha deciso di tornare a scrivere la storia con una racchetta in mano.

Questa settimana segna il suo ritorno sul campo. Mentre il circuito del tennis si prende una pausa e i grandi giocatori iniziano a prepararsi per il 2024, Klizan ha già iniziato il suo percorso per rientrare nell’élite. Partecipa a un torneo ITF ad Antalya, avendo già superato la fase preliminare, come primo passo di un ritorno che ha descritto in dettaglio in un’intervista con Sportweb. Negli ultimi mesi, Klizan ha documentato il suo processo di riadattamento sui social media con frasi come “Il re è tornato”, condividendo costantemente video dei suoi allenamenti. La sua preparazione si è svolta presso la rinomata Academia IMG in Florida, preparandolo pienamente per la competizione.

“Sento di non essere mai stato così motivato come ora”, afferma Klizan. “Ho trasformato ogni energia, sia negativa che positiva, in esercizio e allenamento. Ho un fuoco interno fortissimo, voglio dimostrare ancora di più rispetto a prima. La mia agenda ora è fatta di lavoro duro, sacrificio, sudore, sangue e dolore. Il mio obiettivo ideale? Ottenere alcune wildcard, perché purtroppo non posso andare lontano con un ranking a zero punti. Voglio avere successo nei tornei e procedere passo dopo passo”. Klizan, inoltre, ha sottolineato i motivi del suo ritorno, tra cui il desiderio di creare un’eredità duratura per il tennis del suo paese.

La decisione di Martin Klizan di tornare al tennis professionistico è un segnale di una passione inesauribile per lo sport. La sua determinazione e la visione chiara dei suoi obiettivi mostrano un atleta non solo rinvigorito, ma anche con una missione ben definita: lasciare un’impronta indelebile nel tennis slovacco e nel circuito mondiale.





Francesco Paolo VIllarico