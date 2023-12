Gauff è la sportiva più pagata del 2023

Il tennis domina nella classifica delle sportive più pagate nel 2023. Secondo quanto riporta il media USA Sportico, la statunitense Coco Gauff è stata quest’anno l’atleta con i maggiori introiti al mondo sommando Prize money e sponsorizzazioni. La campionessa di US Open ha intascato infatti 22,7 milioni di dollari, superando anche la n.1 WTA Iga Swiatek, fermatasi a 21,9 milioni. Terza la sciatrice di free style Eileen Gu, con 20 milioni.

La classifica prosegue con altre cinque tenniste: Raducanu, Osaka, Sabalenka, Rybakina e Pegula. Chiudono la top10 dei maggiori guadagni stagionali la ginnasta Simone Biles e Nelly Korda, golfista e sorella di Sebastian.

Coco Gauff was the world’s highest-paid female athlete (prize money + endorsements) in 2023 (via @kbadenhausen) pic.twitter.com/6oURp1ZY5F — Bastien Fachan (@BastienFachan) December 6, 2023

Questa la composizione dei guadagni 2023 delle sette tenniste nella top10, tra assegni ricevuti ai tornei e contratti degli sponsor:

Coco Gauff – $6.7M prize money + $16M sponsor

Iga Swiatek – $9.9M + $12M

Emma Raducanu – $238K + $16M

Naomi Osaka – $0 + $15M

Aryna Sabalenka – $8.2M + $4M

Elena Rybakina – $5.5M + $4M

Jessica Pegula – $6M + $3M

Questi dati confermano ampiamente come l’immagine e la forza mediatica del personaggio incida in modo considerevole nei guadagni, viste i dati di Raducanu e Osaka rispetto Sabalenka e Rybakina, assai più forti in campo (e Naomi non ha giocato affatto!) ma con contratti di sponsorizzazione meno “pesanti”.