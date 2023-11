La Fine dell’Anno Tennistico porta con sé i Premi ATP: Le Nomination del 2023. Grande presenza italiana. Jannik Sinner vanta più nomination di tutti. Arnaldi, Cobolli e Vagnozzi-Cahill anche loro nominati

Con la conclusione della stagione tennistica, arriva il momento più atteso: la consegna dei Premi ATP ai migliori della stagione. Nei prossimi giorni scopriremo il giocatore preferito dai fan, il giocatore maggiormente migliorato dell’anno e il miglior allenatore, tra le altre categorie. Jannik Sinner è in testa con il maggior numero di nomination, mentre Carlos Alcaraz è in lizza per il premio sportività come il nostro Sinner.

Come già annunciato dalla WTA alcuni giorni fa, l’ATP ha svelato le categorie e i nominati ai Premi ATP del 2023. Come ogni anno, il circuito maschile chiude la stagione premiando i giocatori per il lavoro svolto durante l’anno. Le categorie riconoscono non solo i meriti dei tennisti, ma anche il lavoro degli allenatori che hanno portato i loro allievi ai vertici del successo. Inoltre, questi riconoscimenti puntano anche sul fair play e sulla sportività, aspetti cruciali in ogni sport, con una categoria dedicata. La settimana del 11 dicembre verranno annunciati i vincitori, così come il giocatore preferito dai fan, sia in singolare che in doppio.

Jannik Sinner accumula il maggior numero di nomination, due in totale. Da una parte, grazie ai suoi risultati che lo hanno portato a vincere il suo primo Masters 1000 e la Coppa Davis, il nome dell’italiano compare tra i giocatori più migliorati dell’anno, insieme a Ben Shelton, Christopher Eubanks e Matteo Arnaldi. Inoltre, è tra i nominati per il premio alla sportività, categoria in cui figura anche Carlos Alcaraz. Dall’altra, i suoi allenatori, Simone Vagnozzi e Darren Cahill, concorrono per il premio di miglior allenatore dell’anno, categoria in cui troviamo anche Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz), vincitore nel 2022, Goran Ivanisevic (Novak Djokovic), Bryan Shelton (Ben Shelton) e Craig Boynton (Hubert Hurkacz).

Per quanto riguarda i giovani, Arthur Fils, Flavio Cobolli, Alex Michelsen, Dominic Stricker e Luca Van Assche si contenderanno il premio per la rivelazione dell’anno, avendo raggiunto per la prima volta la top 100 nel 2023 e attualmente impegnati nella Next Gen ATP Finals. Inoltre, la categoria del ritorno dell’anno, che premia lo sforzo dei nominati nel ritornare ai massimi livelli dopo gravi infortuni, vede in lizza Dominik Koepfer, Gael Monfils, Jan-Lennard Struff e Alexander Zverev.

Ci resta quindi solo da scoprire, nei prossimi giorni, chi sarà riconosciuto come il migliore in ciascuna categoria. Quali sono le vostre scommesse? Ecco l’elenco completo delle nomination.

RITORNO DELL’ANNO

– Dominik Koepfer 🇩🇪

– Gael Monfils 🇫🇷

– Jan-Lennard Struff 🇩🇪

– Alexander Zverev 🇩🇪

GIOCATORE MAGGIORMENTE MIGLIORATO DELL’ANNO

– Matteo Arnaldi 🇮🇹

– Christopher Eubanks 🇺🇸

– Ben Shelton 🇺🇸

– Jannik Sinner 🇮🇹

RIVELAZIONE DELL’ANNO

– Flavio Cobolli 🇮🇹

– Arthur Fils 🇫🇷

– Alex Michelsen 🇺🇸

– Dominic Stricker 🇨🇭

– Luca Van Assche 🇫🇷

PREMIO SPORTIVITÀ

– Carlos Alcaraz 🇪🇸

– Grigor Dimitrov 🇧🇬

– Hubert Hurkacz 🇵🇱

– Jannik Sinner 🇮🇹

ALLENATORE DELL’ANNO

– Craig Boynton (Hubert Hurkacz) 🇺🇸

– Darren Cahill e Simone Vagnozzi (Jannik Sinner) 🇦🇺/🇮🇹

– Juan Carlos Ferrero (Carlos Alcaraz) 🇪🇸

– Goran Ivanisevic (Novak Djokovic) 🇭🇷

– Bryan Shelton (Ben Shelton) 🇺🇸





Francesco Paolo Villarico