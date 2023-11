Giornata Difficile per l’Italia alle Next Gen ATP Finals: Cobolli Cede a Fils (con la situazione del Gruppo Verde)

La giornata alle Next Gen ATP Finals di Jeddah si è rivelata amara per il tennis italiano. Dopo la sconfitta di Luca Nardi contro Dominic Stricker, Flavio Cobolli ha subito un duro colpo da Arthur Fils, il promettente francese n° 36 del mondo. Fils ha dominato il match, imponendosi in tre set (4-1, 4-2, 4-2) in soli 57 minuti.

Nonostante entrambi i giocatori abbiano messo a segno cinque ace, è stata la superiorità al servizio di Fils a fare la differenza. Il francese ha ottenuto un’alta percentuale di punti sia con la prima che con la seconda di servizio, mentre Cobolli è rimasto indietro in entrambi i casi.

Il romano ha avuto una possibilità iniziale di break nel primo game, ma Fils ha risposto con un ace decisivo. Da lì in poi, il francese ha controllato il match, non concedendo praticamente nulla in battuta, soprattutto da destra. Cobolli ha tentato di reagire nel terzo set, ma Fils ha mantenuto il suo vantaggio fino alla fine.

La situazione si complica per Cobolli, che ora deve vincere contro Luca Nardi e sperare in un risultato favorevole nel match tra Fils e Stricker per qualificarsi alle semifinali. Quasi eliminato, invece, Luca Nardi.

ATP Next Gen ATP Finals presented by NEOM Arthur Fils [1] Arthur Fils [1] 4 4 4 Flavio Cobolli [5] Flavio Cobolli [5] 1 2 2 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 F. Cobolli 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 2-0 → 2-1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 15-0 30-0 40-0 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 15-0 30-0 40-0 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 2-0 A. Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 0-0 → 1-0

GREEN GROUP

| Pos | Player | Country Flag | Match W/L | Set W/L | Set W % | Game W/L | Game W % |

|—–|————–|—————-|———–|———|———-|———-|———-|

| 1 | A. Fils | 🇫🇷 France | 2 – 0 | 6 – 2 | 75 % | 27 – 20 | 57.45 % |

| 2 | F. Cobolli | 🇮🇹 Italy | 1 – 1 | 3 – 4 | 42.86 % | 20 – 21 | 48.78 % |

| 3 | D. Stricker | 🇨🇭 Switzerland | 1 – 1 | 4 – 3 | 57.14 % | 21 – 19 | 52.5 % |

| 4 | L. Nardi | 🇮🇹 Italy | 0 – 2 | 2 – 6 | 25 % | 19 – 27 | 41.3 % |