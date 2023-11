Davis Cup Finals 2023 – Malaga: Parla la squadra italiana. Dichiarazioni di Volandri, Sinner, Musetti, Arnaldi e Bolelli. In arrivi Matteo Berrettini per il supporto

Matteo Berrettini si unisce di nuovo alla squadra azzurra, questa volta a Malaga, per sostenere l’Italia nella Coppa Davis. Berrettini, il primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, è atteso oggi per unirsi alla squadra nazionale, che aspira a conquistare il suo secondo titolo nella storia della Coppa Davis.

Questa riunione ricrea l’atmosfera vittoriosa di Bologna, dove la presenza di Berrettini aveva contribuito a motivare gli azzurri, permettendo loro di ribaltare la sconfitta contro il Canada nella fase a gironi alla Unipol Arena.

Berrettini chiude la sua stagione con un infortunio alla caviglia destra, subito durante il secondo turno dello US Open contro il francese Arthur Rinderknech. A Malaga, porta con sé il suo carisma e spirito di squadra, elementi chiave per la nazionale italiana. Filippo Volandri, capitano della squadra, ha sottolineato l’importanza del gruppo e del rapporto speciale tra Berrettini e Jannik Sinner, due pilastri del tennis italiano.

Inoltre, la presenza di Berrettini a Malaga potrebbe non limitarsi al solo tifo. Vi è la possibilità che il tennista romano sfrutti questi giorni come una sessione di allenamento extra, fungendo da sparring partner di lusso. Questo non solo aiuterà Berrettini a iniziare la sua preparazione per il 2024, ma fornirà anche un supporto prezioso agli azzurri nella loro preparazione per il quarto di finale contro l’Olanda.

Filippo Volandri : il campo è veloce ma meno di Torino. Rispetto all’anno scorso c’è anche meno differenza tra il Centrale e i campi di allenamento. Le palline sono veloci ma si aprono abbastanza presto. La fortuna per me è avere giocatori di questo livello è che si sanno adattare, sono abituati a farlo ad ogni settimana. Ci aspettiamo anche un pubblico importante, come l’anno scorso. A ognuno dei ragazzi ho chiesto la massima disponibilità.

Per il doppio nella scelta contano l’affinità e il feeling con il compagno, il servizio e la risposta al servizio della velocità che ci si può aspettare con questi giocatori: è un insieme di fattori”.

Jannik Sinner : “Sono arrivato con buone sensazioni, ma quel che ho fatto a Torino non importa. Sono felice di essere qui, credo che la nostra sia una bella squadra, una squadra forte. Abbiamo tante opzioni da poter mettere in campo. Vedremo come andrà, noi daremo il 100% comunque.

Siamo tutti un po’ stanchi, fisicamente e mentalmente. La stagione è stata lunga, ma ogni settimana è diversa. Mi sento pronto a competere al 100%, domani avremo un altro giorno per allenarci. Lo sfrutterò, ma proverò anche a riposarmi. Poi vedremo chi giocherà giovedì”.

Lorenzo Musetti : “E’ stata una buona stagione per me sulla terra rossa e sull’erba, non ho finito come avrei voluto ma è parte della crescita. E’ stata la più bella della mia carriera, qualcosa che sognavo fin da bambino. Ora mi sento pronto per questo evento, sono felice di terminare la stagione qui a Malaga.

E’ un giocatore che si adatta bene a queste situazioni. Quest’anno, è vero, ha fatto meno bene della scorsa stagione ma nelle ultime settimane ho visto di nuovo il Van de Zandschulp che conoscevamo. A bercy ha battuto giocatori forti come Tommy Paul. E’ sicuramente un avversario insidioso su queste superfici. Noi cercheremo di essere fastidiosi altrettanto”.

Matteo Arnaldi : “Per me è eccezionale essere qui, questa è la mia prima volta alle Finals – ha detto -. A parte la fase a gironi a Bologna, è la prima volta che gioco in saquadra, sto cercando di capire cosa significhi e divertirmi”.

Simone Bolelli : “C’è anche la variabile del lato di campo di campo in cui uno preferisce giocare” che l’anno prossimo giocherà nel circuito stabilmente con Andrea Vavassori, come ha raccontato su SuperTennis. Bolelli ha comunque una certezza: “Chiunque andrà in campo, il nostro doppio sarà molto competitivo”.