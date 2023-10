Challenger Bergamo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 15 azzurri tra Md e Quali

Challenger Bergamo – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Draper, Jack vs (Alt) Maestrelli, Francesco

Travaglia, Stefano vs Vavassori, Andrea

Hemery, Calvin vs Qualifier

Onclin, Gauthier vs (7) Albot, Radu

(3) Broady, Liam vs Fery, Arthur

Qualifier vs Nakashima, Brandon

Bailly, Gilles Arnaud vs Grenier, Hugo

Qualifier vs (8/WC) Fognini, Fabio

(5) Goffin, David vs (WC) Vincent Ruggeri, Samuel

Passaro, Francesco vs Moreno De Alboran, Nicolas

Brouwer, Gijs vs Gaio, Federico

Gigante, Matteo vs (4) Molcan, Alex

(6) Zeppieri, Giulio vs Qualifier

Novak, Dennis vs Riedi, Leandro

(Alt) Ilkel, Cem vs Qualifier

Qualifier vs (2/WC) Cobolli, Flavio

(1) Blanchet, Ugovs Picchione, AndreaSels, Jellevs (9) Kirkin, Ergi

(2) Kukushkin, Mikhail vs (WC) Arnaboldi, Federico

(WC) Balestrieri, Alessio vs (8) Ivanovski, Kalin

(3) Marchenko, Illya vs (WC) Borrelli, Leonardo

De Schepper, Kenny vs (11) Cukierman, Daniel

(4) Lajal, Mark vs Nijboer, Ryan

Sasikumar, Mukund vs (12) Herbert, Pierre-Hugues

(5/Alt) Donskoy, Evgeny vs Bertrand, Robin

(WC) Fumagalli, Filiberto vs (7) Martineau, Matteo

(6) Harris, Billy vs Efstathiou, Menelaos

Basilashvili, Nikoloz vs (10) Habib, Hady