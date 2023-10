Challenger Shenzhen: Il Tabellone Principale e di Quali. Ancora wild card per Fabio Fognini. Al via anche Giustino

Challenger Shenzhen (Longhua) – Tabellone Principale – hard

(1) Kokkinakis, Thanasi vs Qualifier

Zhukayev, Beibit vs Qualifier

Tu, Li vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs (7) Atmane, Terence

(3) Borges, Nuno vs Diez, Steven

Bu, Yunchaokete vs McCabe, James

Saville, Luke vs Tseng, Chun-Hsin

Qualifier vs (8) Hsu, Yu Hsiou

(6) Kovacevic, Aleksandar vs Sekulic, Philip

(WC) Tang, Sheng vs Kachmazov, Alibek

(WC) Sun, Qian vs Qualifier

Yevseyev, Denis vs (4/WC) Fognini, Fabio

(5) Duckworth, James vs Uchida, Kaichi

Jung, Jason vs Donskoy, Evgeny

Palan, Dominik vs Wu, Tung-Lin

Qualifier vs (2) Cachin, Pedro

(1/Alt) Lock, Benjaminvs Li, ZheWang, Xiaofeivs (11) Li, Hanwen

(2) Sinclair, Colin vs (Alt) Ho, Ray

Huang, Tsung-Hao vs (7) Statham, Rubin

(3) Moriya, Hiroki vs Mo, Ye Cong

(WC) Chen, Xing Dao vs (9) Te, Rigele

(4) Ly, Nam Hoang vs Wang, Aoran

(Alt) Yang, Jimmy vs (12) Cui, Jie

(5) Haliak, Mikalai vs (WC) Zeng, Yaojie

(WC) Zhou, Yi vs (8) Bai, Yan

(6) Sun, Fajing vs (WC) Wang, Chukang

Xiao, Linang vs (10) Gerasimov, Egor