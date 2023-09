Challenger Braga: Il Tabellone Principale e di Quali. 12 azzurri tra Md e Quali

CHallenger Braga – Tabellone Principale – terra

(1) Piros, Zsombor vs Feldbausch, Kilian

Passaro, Francesco vs Valkusz, Mate

Agamenone, Franco vs Maestrelli, Francesco

(WC) Rocha, Henrique vs (6) Droguet, Titouan

(3) Choinski, Jan vs Ajdukovic, Duje

(WC) Elias, Gastao vs Giannessi, Alessandro

Qualifier vs Travaglia, Stefano

Blancaneaux, Geoffrey vs (7) Kolar, Zdenek

(8) Gigante, Matteo vs Lavagno, Edoardo

Hassan, Benjamin vs Qualifier

Fatic, Nerman vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs (4) Llamas Ruiz, Pablo

(5) Gakhov, Ivan vs Qualifier

Qualifier vs Campana Lee, Gerard

(Alt) Sousa, Joao vs Qualifier

(WC) Faria, Jaime vs (2) Skatov, Timofey

CHallenger Braga – Tabellone Qualificazione- terra

(1) Guinard, Manuel vs Sanchez Jover, Carlos

Fanselow, Sebastian vs (12) Taberner, Carlos

(2) Krutykh, Oleksii vs Berrettini, Jacopo

Barranco Cosano, Javier vs (8) Weis, Alexander

(3) Stodder, Timo vs (WC) Fernandes, Rodrigo

(Alt) Vale, Duarte vs (7) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(4) Squire, Henri vs (WC) Pereira, Tiago

(Alt) Domingues, Joao vs (11) Laaksonen, Henri

(5) Roca Batalla, Oriol vs (WC) Coelho, Fabio

(WC) Araujo, Pedro vs (10) Fonio, Giovanni

(6) Caruso, Salvatore vs (Alt) Kaliyanda Poonacha, Niki

Jahn, Jeremy vs (9) Echargui, Moez

1. [Alt] Duarte Valevs [7] Nikolas Sanchez Izquierdo2. [3] Timo Stoddervs [WC] Rodrigo Fernandes3. [Alt] Joao Dominguesvs [11] Henri Laaksonen(non prima ore: 14:00)4. [WC] Pedro Araujovs [10] Giovanni Fonio

COURT 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Manuel Guinard vs Carlos Sanchez Jover

2. Javier Barranco Cosano vs [8] Alexander Weis

3. [4] Henri Squire vs [WC] Tiago Pereira (non prima ore: 14:00)

4. [5] Oriol Roca Batalla vs [WC] Fabio Coelho

COURT 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sebastian Fanselow vs [12] Carlos Taberner

2. [2] Oleksii Krutykh vs Jacopo Berrettini

3. [6] Salvatore Caruso vs [Alt] Niki Kaliyanda Poonacha (non prima ore: 14:00)

4. Jeremy Jahn vs [9] Moez Echargui