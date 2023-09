Challenger Guangzhou: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lorenzo Giustino nel Md

Challenger Guangzhou – Tabellone Principale – hard

(1) O’Connell, Christopher vs Palan, Dominik

Peliwo, Filip vs Qualifier

(WC) Mo, Ye Cong vs Ayeni, Alafia

Giustino, Lorenzo vs (5) Atmane, Terence

(4) Bu, Yunchaokete vs Qualifier

Saville, Luke vs Moriya, Hiroki

Qualifier vs Sweeny, Dane

Zhu, Evan vs (6) Noguchi, Rio

(7) Donskoy, Evgeny vs Bellier, Antoine

Kachmazov, Alibek vs (WC) Li, Zhe

Bolt, Alex vs Jasika, Omar

Qualifier vs (3) Shang, Juncheng

(8) Tu, Li vs Chappell, Nick

(WC) Mu, Tao vs Qualifier

Qualifier vs Sinclair, Colin

Zhukayev, Beibit vs (2) Polmans, Marc

Challenger Guangzhou – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Weber, Arthur vs (Alt) Kalovelonis, Markos

(WC) Dong, Bohua vs (12) Barki, Justin

(2) Santillan, Akira vs (Alt) Zakharov, Alexey

Wang, Aoran vs (10/Alt) Wang, Chukang

(3) Sakellaridis, Stefanos vs Romios, Matthew Christopher

Kadhe, Arjun vs (9) Yang, Jimmy

(4) Haliak, Mikalai vs (WC) Chen, Xing Dao

(WC) Zeng, Yaojie vs (11) Inui, Yuichiro

(5) Cui, Jie vs (WC) Sun, Qian

Matsui, Toshihide vs PC

(6) Castelnuovo, Luca vs Dong, Zhenxiong

Zhang, Linghao vs (8) Ho, Ray

1. [WC] Yaojie Zengvs [11] Yuichiro Inui2. [WC] Bohua Dongvs [12] Justin Barki3. Linghao Zhangvs [8] Ray Ho4. [5] Jie Cuivs [WC] Qian Sun5. Aoran Wangvs [10/Alt] Chukang Wang

Court 2 – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Mikalai Haliak vs [WC] Xing Dao Chen

2. [1] Arthur Weber vs [Alt] Markos Kalovelonis

3. [3] Stefanos Sakellaridis vs Matthew Christopher Romios

4. [6] Luca Castelnuovo vs Zhenxiong Dong

Court 5 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Arjun Kadhe vs [9] Jimmy Yang

2. [2] Akira Santillan vs [Alt] Alexey Zakharov

3. Toshihide Matsui vs PC