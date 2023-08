Polemica agli US Open: Dichiarazione shock di Bublik durante partita Contro Thiem (Video)

È una delle immagini che più ha colpito durante questa prima giornata dell’US Open. In piena partita tra Dominic Thiem e Alexander Bublik, al kazako è stato sentito pronunciare una frase molto forte mentre stava giocaondo con l’austriaco. Con il punteggio di 6-3 4-1 a favore di Thiem, Bublik non ha esitato a dire: “Sono stufo di confrontarmi con persone disabili che ritornano alle loro carriere”. Un’altra polemica in cui Bublik si trova coinvolto, ma questa volta ha superato ogni limite con le sue parole, mancando di rispetto al suo avversario in modo incredibile.

Non è certo la prima volta che Bublik finisce sotto i riflettori per episodi controversi, ma questa affermazione ha superato ogni precedente, mostrando una mancanza di rispetto verso l’avversario. Un’osservazione tanto scomposta quanto fuori luogo, che ha probabilmente generato non pochi malumori tra il pubblico presente.

"I'm fucking sick of getting all these disabled people back in their career," – Alexander Bublik about Dominic Thiem #USOpen







