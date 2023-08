Daniel Evans e Coco Gauff vincono i titoli più importanti della carriera a Washington (Video)

Daniel Evans, classificato al 30esimo posto nel ranking ATP, ha conquistato domenica, all’età di 33 anni, il titolo più prestigioso della sua carriera, trionfando in modo inaspettato nell’ATP 500 di Washington. Evans, che fino a questa settimana aveva soltanto otto vittorie nel 2023, ha aggiunto alla sua bacheca il secondo titolo della sua carriera, dopo quello conquistato a Melbourne, un ATP 250, nel gennaio del 2021.

In una finale sorprendente, Evans ha avuto la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor, 37esimo nel ranking ATP e anch’egli in ottima forma, battendolo con il punteggio di 7-5 6-3. La finale è stata interrotta per due ore a causa di un temporale e pioggia, e si è conclusa con la presenza di soltanto una centinaio di spettatori sugli spalti. Sia Evans che Griekspoor raggiungeranno le loro migliori posizioni di sempre nel ranking ATP, rispettivamente il 21° e il 26° posto.

ATP Washington Tallon Griekspoor [12] Tallon Griekspoor [12] 5 3 Daniel Evans [9] Daniel Evans [9] 7 6 Vincitore: Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Evans 15-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Evans 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 D. Evans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

La giovane statunitense Coco Gauff, settima nel ranking mondiale a soli 19 anni, ha conquistato domenica il titolo del WTA 500 di Washington, negli Stati Uniti. È il quarto titolo della sua carriera e il primo di categoria 500, dopo le vittorie nei 250 di Linz 2019, Parma 2021 e Auckland all’inizio di questa stagione.

La tennista di casa ha sconfitto in finale la greca Maria Sakkari, nona nel ranking WTA e anch’essa in cerca del suo titolo più importante (ha solo un 250), con un secco 6-2 6-3 dopo 1 ora e 23 minuti di incontro. Il match è stato segnato da due interruzioni a causa di spettatori che si sono sentiti male sugli spalti.

La finalista di Roland Garros 2022 ha concluso una settimana perfetta, che ha visto anche vittorie su Belinda Bencic e Liudmila Samsonova.