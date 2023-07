Challenger San Benedetto del Tronto, Iasi, Salzburg, Braunschweig e Chicago: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Challenger San Benedetto Del Tronto – 2° Turno – terra

Il match deve ancora iniziare

1. Luciano Darderivs [2] Albert Ramos-Vinolas

2. [LL] Francesco Forti vs Kimmer Coppejans



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Benoit Paire vs [Q] Carlos Sanchez Jover (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

Campo 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs [PR] Volodoymyr Uzhylovskyi / Mark Vervoort



Il match deve ancora iniziare

2. [7] Alejandro Tabilo vs Ricardas Berankis (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Marco Bortolotti / Andrea Pellegrino vs Facundo Juarez / Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Zvonimir Babic/ Alexander Donskivs [2] Boris Arias/ Federico Zeballos

2. Luciano Darderi / Jonathan Eysseric vs Fernando Romboli / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

Challenger Braunschweig – Quarti di Finale – terra

Il match deve ancora iniziare

1. Jozef Kovalikvs Thiago Seyboth Wild

2. [Q] Benjamin Hassan vs [Q] August Holmgren



Il match deve ancora iniziare

3. [1/WC] Daniel Altmaier vs Franco Agamenone



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [5] Pavel Kotov vs Jan Choinski



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Sander Arends / Gonzalo Escobar vs Pierre-Hugues Herbert / Arthur Reymond



Il match deve ancora iniziare

3. Constantin Bittoun Kouzmine / Pavel Kotov vs Inigo Cervantes / Pedro Martinez (non prima ore: 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe vs [3] Ramkumar Ramanathan / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

2. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Timofey Skatov / Carlos Taberner



Il match deve ancora iniziare

Challenger Salzburg – 2° Turno – terra

Il match deve ancora iniziare

1. [SE] Manuel Guinardvs [8] Filip Misolic

2. [WC] Lukas Neumayer vs [7] Facundo Bagnis



ATP Salzburg Lukas Neumayer • Lukas Neumayer 15 4 Facundo Bagnis [7] Facundo Bagnis [7] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Neumayer 15-0 4-5 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 L. Neumayer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Neumayer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Neumayer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Neumayer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Nikola Cacic / Victor Vlad Cornea vs Neil Oberleitner / Tim Sandkaulen



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Jurij Rodionov vs [Alt] Nerman Fatic



Il match deve ancora iniziare

5. Lukas Klein vs [3] Sebastian Ofner (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Blaz Rola vs [Alt] Vit Kopriva



Il match deve ancora iniziare

2. Roman Jebavy / Igor Zelenay vs [4] Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth



Il match deve ancora iniziare

3. Manuel Guinard / Sumit Nagal vs Maximilian Neuchrist / Lukas Neumayer (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Andrey Golubev / Denys Molchanov vs [WC] Peter Goldsteiner / Niklas Waldner



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Valentin Vacherotvs [5] Cristian Garin

2. Terence Atmane vs Riccardo Bonadio



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Michael Vrbensky vs Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Hugo Gaston vs [PR] Pablo Cuevas (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Sore / Pablo Cuevas vs Raluca Olaru / Younes El Aynaoui (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Juan Pablo Paz / Dan Alexandru Tomescu vs [WC] Gabi Adrian Boitan / Bogdan Pavel



Il match deve ancora iniziare

2. Roy Stepanov / Tennyson Whiting vs Dragos Nicolae Madaras / Brandon Walkin



Il match deve ancora iniziare

3. Riccardo Bonadio / Edoardo Lavagno vs [2] Nicolas Barrientos / Aisam-Ul-Haq Qureshi



Il match deve ancora iniziare

Challenger Chicago – 2° Turno – terra

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Jason Jungvs [Q] Bernard Tomic

2. Alex Michelsen vs [2] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Tristan Schoolkate vs [WC] Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Kei Nishikori vs [Alt] Skander Mansouri OR [Alt] James McCabe (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Illya Marchenko vs [4] Juncheng Shang



Il match deve ancora iniziare

2. Yuta Shimizu vs [Q] Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

3. [3] JiSung Nam / Artem Sitak vs [PR] Christian Harrison / Tennys Sandgren



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Jason Jung OR [Q] Bernard Tomic vs Nishesh Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

5. Jason Jung / Evan King vs Mikelis Libietis / Skander Mansouri (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Skander Mansouri vs [Alt] James McCabe



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Yasutaka Uchiyama vs Mark Lajal



Il match deve ancora iniziare

3. Adam Walton vs [7] Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Ryan Harrison / Alex Michelsen vs Alex Bolt / Yasutaka Uchiyama



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Yunseong Chung / Andrew Harris vs Yuta Shimizu / Benjamin Sigouin



Il match deve ancora iniziare