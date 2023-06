Raducanu: “A volte vorrei non aver mai vinto gli US Open”

La stella del tennis britannico Emma Raducanu ha rivelato di aver pensato più volte che forse sarebbe stato meglio se non avesse vinto gli US Open quando aveva solo 18 anni nel 2021. La pressione che ha accompagnato quel clamoroso e inaspettato successo è stata talmente alta da costringerla a dover stare attenta a coloro di cui si circondava. Parlando al Sunday Times, l’ex campionessa a New York ha dichiarato: “Ho dovuto maturare molto in fretta. Quando ho vinto era estremamente ingenua. A volte penso che…. vorrei non aver mai vinto uno Slam così presto”.

La più giovane campionessa degli US Open si è resa conto negli ultimi due anni che “il tour e tutto ciò che ne consegue non è esattamente uno spazio molto piacevole e sicuro. Devi stare in guardia perché ci sono molti squali là fuori”. Ci sono “persone del settore” che hanno cercato di approfittarsi di lei a causa della sua età. “Mi vedono come un salvadanaio”, ha detto, “sono rimasta scottata un paio di volte. Ora ho imparato, devi mantenere il tuo cerchio il più piccolo possibile.”

Dalla sua vittoria, ha ammesso di aver avuto “molte battute d’arresto, una dopo l’altra”, anche per colpa di nuovi problemi fisici. “Il dolore è aumentato la scorsa estate dopo Wimbledon. Ho iniziato con un nuovo allenatore ed ero davvero motivata ad andare avanti, nonostante i problemi. Ci stavamo allenando troppo… e ho continuato anche con il dolore perché non volevo essere percepita come una persona debole”.

Dopo le sconfitte al primo turno a Miami e Stoccarda, Raducanu ha deciso di sottoporsi ad una serie di interventi per provare a risolvere i problemi alle mani e piedi, affrontando così una lunga riabilitazione che la terrà ferma sicuramente per tutta l’estate. Non c’è una data precisa per il rientro, non è detto che sia pronta a tornare per US Open alla fine del prossimo agosto. Una situazione tutt’altro che facile, e che sta affrontando ufficialmente anche senza coach, visto che il suo rapporto con Sebastian Sachs è ufficialmente terminato.

In patria c’è chi è seriamente preoccupato per il suo futuro, temendo che Emma possa restare una splendida meteora, mentre altri sono sicuri che rimessa a nuovo fisicamente il suo talento sia troppo evidente per non consentirgli una piena ripresa e buoni risultati.