Mecarelli e Pistola in finale, gli azzurri alla conquista del Torneo Avvenire

Due italiani. Meglio, due nativi di Jesi, Michele Mecarelli e Ilary Pistola, saranno i protagonisti delle finali della 56ª edizione del Torneo Avvenire, Super Category Under 16 del Tennis Europe Junior Tour, giunto all’ultimo atto sui campi in terra battuta dello storico Club Ambrosiano. Il primo a staccare un tagliando valido per il match clou di domenica è stato Mecarelli. Una sorpresa, perché il 16enne marchigiano, n.168 del ranking mondiale di categoria, non partiva certo tra i favoriti ma, partita dopo partita, ha conquistato i favori del pubblico milanese vincendo match contro pronostico grazie a una notevole abilità nel leggere gli incontri, a un tennis solido e soprattutto senza regalare mai un “quindici” agli avversari (come insegna il suo idolo Rafa Nadal). Palle corte, passanti e accelerazioni fulminanti sono stati fatali anche al brasiliano Victor Cunha Winheski de Lima. Un dominio, quello dell’azzurro, che non ha mai perso l’iniziativa fino al clamoroso rovescio in controbalzo, giocato di polso e in recupero, che ha fissato il punteggio sul definitivo 6-2 7-6. Ad attendere l’allievo di coach Luca Quintiliani (ma a Milano è seguito dal maestro del Tc Ancona Matteo Baldini), ci sarà il primo favorito del torneo, il 16enne ungherese Kolos Kincses. Grande fan di Jannik Sinner, il nativo di Budapest, n.11 del ranking di Tennis Europe, si allena al Centro nazionale coi coach Rudolf Fekete e Csaba Babos. In semifinale ha avuto la meglio sull’italo-argentino Vito Antonio Darderi: un serio problema alla spalla destra ha purtroppo condizionato la prova dell’azzurro che, nonostante l’evidente handicap, ha tenuto bene il campo anche se per l’ultima parte del match è stato costretto a servire spesso dal basso per il dolore. Dopo un primo set cha aveva fatto pensare a un ritiro, nel secondo parziale, costretto a colpire quasi ogni volta in slice, Darderi è riuscito paradossalmente a mettere in seria difficoltà l’ungherese di quasi due metri, costringendolo a giocare palle molto basse e insidiose. Kincses è riuscito comunque a chiudere 6-0 7-6 in due ore esatte, nonostante un colpo di calore occorsogli sul 4-2 del tie-break e che ha richiesto, anche per lui, l’intervento del fisioterapista.

Il titolo femminile dell’Avvenire sarà una questione tra la tedesca Mariella Thamm e Ilary Pistola. Non accreditata come testa di serie, la sorprendente 13enne tedesca è la vera sorpresa del torneo in rosa. Classe 2009, nativa di Düsseldorf, si allena con coach Mate Zsiga a Mannheim e occupa il gradino n.216 del ranking di Tennis Europe solo perché da tempo ha deciso di gareggiare nei tornei Itf Junior Tour. Il suo talento è stato fatale alla 15enne toscana Sveva Pieroni che, sotto un sole rovente, dopo 2 ore e 10 minuti di bel tennis, è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 5-7 7-5. La Pieroni esce comunque a testa alta da un match cominciato malissimo, che avrebbe potuto perdere nettamente e che invece è riuscita a rimettere in piedi con grinta e intelligenza tattica. Resta il rammarico per quel match-point sul 5-4 per l’azzurra salvato dalla Thamm con un clamoroso rovescio incrociato. Ci sono volute quasi tre ore, invece, per conoscere il nome dell’altra finalista. Nel derby azzurro tra la 14enne di Montemarciano Ilary Pistola e la 15enne milanese Carla Giambelli (riedizione della finale dei campionati italiani Under 14), è uscita vincitrice ancora una volta la marchigiana, brava a ribaltare un match che, sotto 1-5 nel parziale decisivo, sembrava praticamente finito. Del resto l’allieva del maestro Andrea Ramundo ha fatto vedere, durante tutta la settimana, che oltre a un gran bel tennis, possiede un’intelligenza tattica e una forza di volontà non comuni. Ma sabato è stato anche il giorno dei titoli nel torneo Under 14, giocato in contemporanea al più famoso Under 16. Il trofeo femminile è andato alla giapponese Yui Komada, che ha battuto la connazionale Ran Wakana per 1-6 6-3 6-0, quello maschile ha visto il successo di Eric Dylan Mueller su Rares Andrei Ionescu (7-6 6-0). Domenica, al circolo di via Feltre 33, va in scena l’ultimo atto del Torneo Avvenire, con la finale femminile Under 16 in programma alle 10.30 e quella maschile a partire dalle 15:30. L’entrata al club è come sempre gratuita.

RISULTATI DI GIORNATA DEL 56° TORNEO AVVENIRE

Tabellone singolare maschile Under 16, semifinali

K. Kincses (Hun) b. V.A. Darderi (Ita) 6-0 7-6(5), M. Mecarelli (Ita) b. V. Cunha Winheski De Lima (Bra) 6-2 7-6(4).

Tabellone singolare femminile Under 16, semifinali

M. Thamm (Ger) b. S. Pieroni (Ita) 6-1 5-7 7-5, I. Pistola (Ita) b. C. Giambelli (Ita) 5-7 6-1 7-5.

Tabellone singolare maschile Under 14, finale

E.D. Mueller (Ger) b. R.A. Ionescu (Rou) 7-6(3) 6-0.

Tabellone singolare femminile Under 14, finale

Y. Komada (Jpn) b. R. Wakana (Jpn) 1-6 6-3 6-0.

Tabellone doppio maschile Under 16, finale

Da concludere: V. Cunha Winheski De Lima (Bra) / S. Lora (Bol) vs K. Kincses (Hun) / J. Morgado (Por).

Tabellone doppio femminile Under 16, finale

L. Slamenikova (Cze) / L. Virc (Srb) b. A. Gentili (Ita) / M. Thamm (Ger) 7-5 7-5.