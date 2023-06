Challenger Lione: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Due azzurri presenti nel Md

Challenger Lione – Tabellone Principale – terra

(1) Halys, Quentin vs Llamas Ruiz, Pablo

Madaras, Dragos Nicolae vs Geerts, Michael

(WC) Blanchet, Ugo vs Qualifier

Moro Canas, Alejandro vs (6) Uchida, Kaichi

(3) Diaz Acosta, Facundo vs Qualifier

Added, Dan vs Qualifier

Mager, Gianluca vs Navone, Mariano

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (8) Meligeni Alves, Felipe

(7) Blancaneaux, Geoffrey vs Qualifier

Mayot, Harold vs Ritschard, Alexander

Caruso, Salvatore vs Tseng, Chun-Hsin

Atmane, Terence vs (4) Skatov, Timofey

(5) Paire, Benoit vs Qualifier

(WC) Pouille, Lucas vs Hardt, Nick

Gakhov, Ivan vs Qualifier

(WC) Debru, Gabriel vs (2) Martinez, Pedro

(1) Novak, Dennisvs Gutierrez, Oscar JoseDomingues, Joaovs (12) Jorda Sanchis, David

(2) Sanchez Izquierdo, Nikolas vs (WC) Paris, Tom

(WC) Malige, Mae vs (7) Tabur, Clement

(3) Marie, Jules vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs (11) Purtseladze, Saba

(4) Guinard, Manuel vs Lama, Gonzalo

(Alt) Kravchenko, Georgii vs (9) Topo, Marko

(5) Hemery, Calvin vs (Alt) Huertas del Pino, Conner

(WC) Gea, Arthur vs (8) Bourgue, Mathias

(6) Janvier, Maxime vs Prihodko, Oleg

Martinez, Mirko vs (10) Vanshelboim, Eric

