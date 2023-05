Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Day 10 (LIVE)

Masters e WTA 1000 Roma – Quarti di Finale – terra

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [3] Desirae Krawczyk / Demi Schuurs



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Yannick Hanfmann vs [3] Daniil Medvedev (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Storm Hunter / Elise Mertens vs M. Bouzkova / B. Mattek-Sands or L. Kichenok / J. Ostapenko (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Stefanos Tsitsipas vs [15] Borna Coric (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare