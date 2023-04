A Montecarlo derby italiano per la semifinale: per i bookie Sinner avanti su Musetti

Due imprese, a loro modo diverse, hanno portato Jannik Sinner e Lorenzo Musetti a giocarsi un derby che vale l’accesso alla semifinale dell’Atp di Montecarlo. Tra i due tennisti azzurri c’è un solo precedente risalente al 2021 e vinto da Sinner, favorito anche sulla terra rossa monegasca: la sua vittoria oscilla tra l’1,32 e l’1,33, contro il 3,30 del colpo del tennista toscano. Per quanto riguarda il risultato finale, in pole un nuovo 2-0 per l’altoatesino – come ad Anversa due anni fa – offerto a 1,83, mentre lo stesso parziale a favore di Musetti vale 6 volte la posta.

Dpo i risultati del giovedì, Sinner diventa anche il favorito numero uno per la vittoria del torneo: il colpo dell’azzurro, reduce dalla finale persa a Miami, si gioca a 3,40, in leggero vantaggio sul numero 2 del seeding Stefanos Tsitsipas, visto a 3,75. Molto più remota la prima volta a Montecarlo di Musetti, fissata a quota 17.

Quarti di Finale

today, 11:00 QF Rublev (5) – Struff 4-3 1.42 2.93

today, 12:30 QF Fritz (8) – Tsitsipas (2) 2-3 3.25 1.35

today, 15:00 QF Medvedev (3) – Rune (6) 0-0 2.12 1.74

today, 16:30 QF Musetti (16) – Sinner (7) 0-2 3.41 1.33



