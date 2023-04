Da MonteCarlo: Parlano Musetti, Nardi, Sinner e Sonego. Lorenzo Musetti “Contro Luca sono stato cattivo, se così si può dire, fin da subito. Su Djokovic “Voglio entrare per batterlo, non per fare bella figura” (sintesi delle partite)

Jannik Sinner : “Siamo tornati in campo a colpire un po’ perché non ho toccato tante palle in partita. Ho fatto anche un po’ di palestra, poca roba perché il corpo deve essere al massimo per il prossimo impegno. Dopo un match così rapido la routine cambia, ma in fondo non tantissimo.

Con Hurkacz sarà un match duro e ci saranno dei game di servizio, soprattutto suoi, dove si giocherà poco. Hubert serve bene, dunque l’obiettivo sarà entrare in ritmo. Come primo match speravo in una partita lottata che mi sarebbe servita proprio per questa ragione, ora vedremo cosa riuscirò a fare avendo giocato così poco. Il servizio, in ogni caso, sarà determinante per determinare da che parte andrà il match.

Le traiettorie della mia risposta cambiano sempre, da giocatore a giocatore, ma in generale è questo che devo aggiustare in modo particolare quando arrivo sulla terra. Abbiamo già parlato col mio staff di cosa dovrò fare nel prossimo incontro. E abbiamo parlato appunto di movimenti e traiettorie.

La mia fortuna è che quando avevo 14-15 anni mi sono allenato tanto sul rosso. Ogni volta, certo, mi ci vogliono un paio di settimane per sentirmi al top, ma mi abituo abbastanza in fretta rispetto a un po’ di tempo fa. In partita però è un po’ diverso rispetto a quanto accade in allenamento, perché gioca una parte importante la tensione del momento.

Cahill lo sento sempre al telefono, si sente la sua presenza quando c’è ma in realtà non cambia molto in questi casi perché anche Simone (Vagnozzi, ndr) lo sente spesso. Darren ormai è perfettamente al corrente di ciò di cui ho bisogno e abbiamo trovato un buon equilibrio.

“La partita dovrebbe essere il divertimento. Quello che non si vede invece è la parte più difficile: facciamo tanto lavoro per arrivare dove siamo. Poi magari uno ha dormito male, ha qualche dolore ma non lo vuole mostrare, insomma ha qualche problema ma devi cercare di non compromettere tutto. Alla fine ti alleni per questo“.

Lorenzo Musetti : “Contro Luca sono stato cattivo, se così si può dire, fin da subito. L’ho tenuto sott’acqua, io mi sentivo bene e non gli ho permesso di fare il suo gioco. Ho saputo gestire la situazione al meglio e sono felice della prestazione.

Posso dire che dal mio punto di vista sia stata una prova ancora migliore rispetto al giorno prima. A Monte-Carlo ci vivo e sento molta energia provenire dal pubblico, dall’ambiente. È bello tornare, mangiare con la mia ragazza, trovare quelle certezze che mi aiutano a stare in equilibrio. Spero di proseguire su questi binari contro Nole, una delle partite più difficili che possa proporre il tabellone.

Ho paura a dire che sono tornato completamente, ma adesso mi sento di certo in condizioni migliori rispetto all’ultimo mese. Sento bene la palla, mi sono allenato tanto e adesso vedo i risultati. Spero che la stagione su terra possa essere quella del mio ritorno ad alto livello.

“Djokovic è il numero 1 e ha cominciato l’anno alla grande vincendo tanti match, è sempre il favorito in ogni torneo che gioca. Anche se è rimasto fuori a lungo è sempre Novak, devo essere pronto ad affrontare il migliore e a batterlo. In questo momento di riflessione e di sfiducia, giocare contro di lui è un premio, che ho meritato perché ho vinto facendo vedere il mio tennis. Non devo accontentarmi. Credo che i testa a testa precedenti mi siano serviti, non solo nel tennis ma nella vita in generale. Voglio entrare per batterlo, non per fare bella figura”.

Luca Nardi: “Non è stata una bella partita da parte mia, ho fatto fatica dal primo punto, ero parecchio teso e non sono riuscito a sciogliermi. Lui ha fatto tutto ciò che doveva, ma è stato molto aiutato da me. Non mi sentivo dominato tecnicamente, sentivo che io non riuscivo a trovare il giusto ritmo. Nel secondo set ho provato a darmi un scossa ma non è andata bene.

Oggi non ci sono cose positive. Torno a casa, devo semplicemente lavorare sempre di più e devo fare in modo che match come questi capitino il meno possibile. È la prima volta in assoluto che perdo 6-0 6-0, avevo preso un 6-0 6-1 quando ero piccolo come peggior risultato. Sono cose che capitano, devo resettare e ripartire: andrò a giocare il 250 di Banja Luka la prossima settimana”.

Lorenzo Sonego: “Sono deluso perché l’atmosfera era fantastica, ma non sono riuscito a dare al pubblico quello che avrebbe meritato. Venivo da un primo turno complicato e stavolta ho fatto molta fatica, soprattutto col servizio, mettendo una percentuale di prime molto bassa.

Sapevo che sarei arrivato meno allenato di altre volte, per via del problema al polso che mi ha un po’ frenato negli ultimi tempi. Fisicamente mi sentivo meno rapido, meno esplosivo di altre volte. Lo sapevo già prima del match, ho provato comunque a dare il massimo ma non ci sono riuscito.

Lui si può adattare bene a questa superficie perché in fondo le condizioni sono abbastanza rapide. Più è in difficoltà e più riesce a contrattaccare. Oggi è stato perfetto, grandi meriti a lui. Con le sue qualità di recupero può fare bene ovunque”.