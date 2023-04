Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Giovedì 13 Aprile 2023 (Ottavi di Finale). Sinner affronta Hurkacz, in quota l’azzurro vede i quarti? Musetti per l’impresa con Djokovic

Quello valevole per gli ottavi al Masters 1000 di Montecarlo sarà il quarto confronto tra Jannik Sinner e Huber Hurkacz. Il polacco è avanti 2-1 nei precedenti, ma nella sfida sulla terra rossa del Principato è il classe 2001 altoatesino ad avere il favore delle quote: i betting analyst vedono il successo dell’azzurro a 1,27, contro quello del suo avversario a 3,55. Sinner è avanti anche per la conquista del primo set, a 1,37, mentre Hurkacz è visto a 2,85. Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 in favore dell’italiano, proposto a 1,76, seguito dall’1-2 a 3,35.

In campo nel giovedì anche Lorenzo Musetti, che dopo aver battuto nettamente Luca Nardi si trova davanti Novak Djokovic. Le quote di Planetwin365 non sorridono al classe 2022: la sua vittoria paga 5 volte la posta, rispetto a quella del 22 volte campione slam a 1,16. Il successo di Nole in due parziali è offerto a 1,49, mentre una vittoria al terzo set contro Musetti si gioca a 4,47. L’impresa del carrarese che trionfa in due set sul serbo è proposta a 8,96.

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Hubert Hurkacz vs [7] Jannik Sinner

2. Nicolas Jarry vs [2] Stefanos Tsitsipas

3. [1] Novak Djokovic vs [16] Lorenzo Musetti

4. [3] Daniil Medvedev vs [13] Alexander Zverev

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Jan-Lennard Struff vs [4] Casper Ruud

2. [5] Andrey Rublev vs [9] Karen Khachanov

3. [8] Taylor Fritz vs Jiri Lehecka

4. Francisco Cerundolo OR Matteo Berrettini vs [WC] Dominic Thiem OR [6] Holger Rune

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

2. Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs [5] Ivan Dodig / Austin Krajicek

3. [WC] Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury