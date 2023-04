Challenger Madrid: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sei azzurri tra Md e Quali

CHALLENGER Madrid (Spagna) – Tabellone Principale, terra battuta

(1) Cachin, Pedro vs Verdasco, Fernando

(WC) Moro Canas, Alejandro vs Skatov, Timofey

Krutykh, Oleksii vs Ferreira Silva, Frederico

Qualifier vs (5) Ofner, Sebastian

(4) Gojo, Borna vs Collarini, Andrea

(Alt) Jasika, Omar vs Giustino, Lorenzo

Zekic, Miljan vs Bonadio, Riccardo

(Alt) Droguet, Titouan vs (7) Brancaccio, Raul

(8) Kovalik, Jozef vs (WC) Landaluce, Martin

Qualifier vs Moreno De Alboran, Nicolas

Sels, Jelle vs Qualifier

Nava, Emilio vs (3) Passaro, Francesco

(6) Grenier, Hugo vs Trungelliti, Marco

Lokoli, Laurent vs Qualifier

(WC) Damas, Miguel vs Qualifier

Qualifier vs (2) Shevchenko, Alexander

(1) Giannessi, Alessandrovs (WC) Jorda Sanchis, David(Alt) Nam, JiSungvs (12) Durasovic, Viktor

(2) Shelbayh, Abdullah vs (WC) Marti, Javier

(Alt) Santillan, Akira vs (9) Kukushkin, Mikhail

(3) Gaio, Federico vs Barranco Cosano, Javier

(WC) Jodar, Rafael vs (11) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(4) Diez, Steven vs De Schepper, Kenny

(WC) Perez Contri, Sergi vs (8) Harris, Billy

(5) Vatutin, Alexey vs (Alt) Merida, Daniel

Karlovskiy, Evgeny vs (10) Squire, Henri

(6) Dutra da Silva, Daniel vs (Alt) Luz, Orlando

(Alt) Gutierrez, Oscar Jose vs (7) Rincon, Daniel

Pista Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [5] Alexey Vatutin vs [Alt] Daniel Merida

2. [WC] Sergi Perez Contri vs [8] Billy Harris

3. [WC] Rafael Jodar vs [11] Nikolas Sanchez Izquierdo

4. [2] Abdullah Shelbayh vs [WC] Javier Marti

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Evgeny Karlovskiy vs [10] Henri Squire

2. [3] Federico Gaio vs Javier Barranco Cosano

3. [Alt] Oscar Jose Gutierrez vs [7] Daniel Rincon

4. [Alt] Akira Santillan vs [9] Mikhail Kukushkin

Pista 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Alt] JiSung Nam vs [12] Viktor Durasovic

2. [1] Alessandro Giannessi vs [WC] David Jorda Sanchis

3. [4] Steven Diez vs Kenny De Schepper

4. [6] Daniel Dutra da Silva vs [Alt] Orlando Luz