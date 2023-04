Ivan Ljubicic collabora con la Federazione Francese di Tennis per la nuova generazione di talenti

L’ex tennista croato Ivan Ljubicic si è unito alla Federazione Francese di Tennis (FFT) per lavorare al fianco dei giovani talenti emergenti nel Paese. L’obiettivo principale di questa collaborazione è quello di migliorare l’intero status del tennis francese e di aiutare i giovani atleti a raggiungere il successo a livello internazionale.

Tra i giovani tennisti promettenti con cui Ljubicic sta lavorando, figurano Arthur Fils, Giovanni Mpetshi Perricard, Kyrian Jacquet, Max Westphal e Harold Mayot. Tuttavia, il ruolo dell’ex numero 3 del mondo non si limita a lavorare con questi giocatori, ma coinvolge anche il dialogo con gli allenatori e la promozione di eventi sia a livello professionistico che junior.

Ljubicic, in una recente intervista rilasciata a ESPN, ha sottolineato la necessità di un lavoro a lungo termine per garantire un futuro brillante al tennis francese: “Non possiamo essere soddisfatti della situazione attuale del tennis francese, ma poco a poco si vedranno i risultati. Abbiamo un enorme potenziale e la mia mentalità è quella di aiutare a vincere tornei del Grande Slam e medaglie olimpiche”.

Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi, Ljubicic cerca di instaurare un dialogo costante con gli allenatori e di organizzare più eventi a livello professionistico e junior. In questo modo, i giovani talenti francesi avranno l’opportunità di crescere e confrontarsi con i migliori giocatori a livello internazionale.

Con l’esperienza e la determinazione di Ivan Ljubicic al loro fianco, la nuova generazione di tennisti francesi ha ora un grande alleato per cercare di conquistare i più prestigiosi palcoscenici del tennis mondiale. Sarà interessante osservare come questa collaborazione influenzerà la crescita e l’evoluzione del tennis francese nei prossimi anni.