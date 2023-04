Rune e Mouratoglou interrompono la collaborazione

Le strade del danese Holger Rune e del coach francese Patrick Mouratoglou si separano. I due si conoscono da diversi anni, visto che un giovanissimo Rune sbarcò in Costa Azzurra alla nota Acedemy dell’allenatore francese, affinando la propria tecnica e la preparazione fisica insieme allo staff della struttura. Poi sei mesi fa l’annuncio dell’inizio un rapporto di collaborazione più stretto, con l’idea di lavorare insieme tre mesi. Visti i buoni risultati dello scorso autunno, hanno continuato fino al Sunshine Double negli USA.

Rune e Mouratoglu si sono saluti con cordialità e stima scambiandosi messaggi sui social.

Holger ha così ringraziato Patrick: “Ho avuto l’opportunità di prendere in prestito Patrick per un periodo limitato e abbiamo trascorso 6 mesi istruttivi e divertenti insieme. Ora è il momento di andare avanti e usare questo bagaglio di apprendimento da solo. Grazie Patrick per i bei mesi passati insieme”.

La risposta del coach: “Holger! Abbiamo completato con successo la nostra missione e abbiamo finito per vivere un’incredibile avventura di 6 mesi, superando il nostro piano originale di 3 mesi. Non ho dubbi che il tuo futuro sarà brillante. Rimango il tuo più grande fan e ti tengo d’occhio insieme a tutta l’Accademia”.

Rune continuerà quindi la propria strada con Lars Christensen come allenatore, a meno di nuovi ingressi nel suo staff.