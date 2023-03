Ritorno in campo di Elina Svitolina: Dalla Maternità al WTA 500 di Charleston per Sostenere l’Ucraina

Recupero straordinario per Elina Svitolina, che dopo aver dato alla luce nell’ottobre 2022 un bambino, ha programmato il suo ritorno alle competizioni dove parteciperà al WTA 500 di Charleston, in programma dal 3 al 9 aprile. A soli sei mesi dall’essere diventata madre, la tennista ucraina di 28 anni è determinata a tornare in campo e a ottenere successi, mettendo contemporaneamente in evidenza le sfide che affronta il popolo ucraino.

Svitolina si unirà a un evento che vedrà la partecipazione di tenniste di alto livello come Sabalenka e Pegula. Inoltre, gli organizzatori hanno concluso un accordo con la tennista ucraina per organizzare un torneo benefico, i cui proventi saranno destinati alla sua Fondazione, impegnata nel sostenere le persone più colpite dalla guerra nel suo paese.