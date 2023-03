Tsurenko ha avuto “attacco di panico” dopo un colloquio con il capo della WTA: “Sono rimasta scioccata da quello che ho sentito”

Ieri notte Lesia Tsurenko avrebbe dovuto sfidare Aryna Sabalenka, seconda testa di serie, nel terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells, ma si è ritirata poco prima del match. La motivazione ufficiale è stata “motivi personali”. La cosa è quindi passata quasi inosservata, ma non alla stampa ucraina, che ha contattato la giocatrice ottenendo una risposta alquanto singolare. Infatti secondo quanto riporta il media Big Tennis Ukraine, che ha parlato con Tsurenko, il motivo del ritiro della tennista è stato un attacco di panico successivo alla conversazione avuta con il CEO della WTA, Steve Simon. Il tema del discorso è stata la situazione politica attuale, la guerra in corso e la condizione dei giocatori e giocatrici di Russia e Bielorussia. Riportiamo le parole della tennista in merito.

“Il motivo per il quale mi sono ritirata è stato un attacco di panico. Ufficialmente è stato scritto “motivi personali”, ma in realtà si tratta di problemi respiratori e, potrei dire, un attacco isterico”, ha detto a BTU.com.

“Qualche giorno fa, ho avuto una conversazione con il nostro CEO della WTA, Steve Simon, e sono rimasta assolutamente scioccata da quello che ho sentito. Mi ha detto che lui stesso non sostiene la guerra, ma se i giocatori russi e bielorussi la sostengono, allora questa è solo la loro opinione e l’opinione di altre persone non dovrebbe turbarmi. Allo stesso tempo, ha notato che se fosse successo a lui e fosse stato al mio posto, si sarebbe sentito malissimo”.

“Inoltre, crede che i russi e bielorussi torneranno alle Olimpiadi e ha affermato che accadrà esattamente come sta accadendo ora nel tennis. Ha anche affermato che il “fair play” e i principi olimpici non sono stati violati, ma l’esatto contrario. È il fatto che si esibiranno alle Olimpiadi che dimostrerà che questi principi funzionano, che tutti sono uguali e tutti hanno l’opportunità di competere. Quando ho chiesto se avesse capito cosa mi stava dicendo durante l’aggressione militare della Russia nel mio paese, ha detto di sì, e questa era la sua opinione”.

“Sono rimasta completamente scioccata da questa conversazione, e già nell’ultima partita (contro Donna Vekic, ndr) è stato incredibilmente difficile giocare, difficile da metabolizzare, tanto che quando è arrivato il momento di andare in campo contro Sabalenka, ho avuto un attacco di panico. Non potevo andare in campo. Spero davvero di riuscire a digerire tutte queste informazioni e di essere meglio preparata per il prossimo torneo”.

Lesia Tsurenko told us she felt mentally bad for a few days and had a mental breakdown “after all the things I’ve heard. It was a panic attack, I had trouble breathing. A few days ago I had a conversation with Steve Simon, I was absolutely shocked by what I heard from him” 👇 pic.twitter.com/hZZJcNtWOA — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) March 13, 2023

A seguito di questa conversazione, la tennista ucraina ha deciso non restare ferma: “Con le altre tenniste ucraine abbiamo chiesto di organizzare una video-conferenza con il board della WTA, vogliamo chiedere come una persona come Steve Simon possa guidare la WTA”.

Una discreta “patata bollente”, vedremo quali saranno le reazioni da parte delle altre giocatrici e della stessa WTA.