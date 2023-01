ATP 250 Pune e Adelaide: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Quali. Flavio Cobolli supera le quali a Pune. Mattia Bellucci sconfitto al turno decisivo

MD Pune

(1) Cilic, Marin vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Zapata Miralles, Bernabe

Cecchinato, Marco vs Basilashvili, Nikoloz

Griekspoor, Tallon vs (7) Munar, Jaume

(4) Baez, Sebastian vs Bye

Martinez, Pedro vs (Q) Ramanathan, Ramkumar

Albot, Radu vs van Rijthoven, Tim

Andujar, Pablo vs (8) Karatsev, Aslan

(6) Krajinovic, Filip vs (WC) Nagal, Sumit

(WC) Dhamne, Manas Manoj vs Mmoh, Michael

Tseng, Chun-Hsin vs Bonzi, Benjamin

Bye vs (3) Ruusuvuori, Emil

(5) Molcan, Alex vs Djere, Laslo

(Q) Ymer, Elias vs (Q) Marterer, Maximilian

(Q) Cobolli, Flavio vs (WC) Sasikumar, Mukund

Bye vs (2) van de Zandschulp, Botic

ATP 250 Pune (India) – TD Qualificazione, cemento

Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Mattia Bellucci vs [WC] Ramkumar Ramanathan



ATP Pune Mattia Bellucci [3] Mattia Bellucci [3] 3 5 Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 6 7 Vincitore: Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 5-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Bellucci 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Ramanathan 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Ramanathan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [2] Elias Ymer vs [PR] Yuki Bhambri



ATP Pune Elias Ymer [2] Elias Ymer [2] 6 6 Yuki Bhambri Yuki Bhambri 1 4 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Y. Bhambri 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 E. Ymer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Y. Bhambri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Bhambri 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Ymer 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 E. Ymer 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Y. Bhambri 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 E. Ymer 15-0 30-0 2-0 → 3-0 Y. Bhambri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Maximilian Marterer vs Nikola Milojevic



ATP Pune Maximilian Marterer [4] Maximilian Marterer [4] 6 6 Nikola Milojevic Nikola Milojevic 2 3 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 N. Milojevic 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 N. Milojevic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Milojevic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 N. Milojevic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Milojevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 6-2 M. Marterer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Milojevic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 N. Milojevic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Marterer 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Milojevic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Marterer 15-0 ace 30-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

2. Zdenek Kolar vs [5] Flavio Cobolli



ATP Pune Zdenek Kolar Zdenek Kolar 4 4 Flavio Cobolli [5] Flavio Cobolli [5] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 F. Cobolli 15-0 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 Z. Kolar 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 Z. Kolar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Z. Kolar 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

ATP 250 Adelaide (Australia), TDQ – 1° Turno Md – cemento

ATP Adelaide 1 Marcos Giron Marcos Giron 7 6 7 Richard Gasquet Richard Gasquet 6 7 5 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Giron 15-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Gasquet 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 df 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Gasquet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 3-3 → 4-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Gasquet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* ace 6-6 → 7-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Gasquet 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

1. Marcos Gironvs Richard Gasquet

2. Mackenzie McDonald vs Daniel Elahi Galan



ATP Adelaide 1 Mackenzie McDonald • Mackenzie McDonald 0 6 0 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 0 3 0 Vincitore: McDonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. McDonald 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 6-3 M. McDonald 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Adelaide 1 Yibing Wu Yibing Wu 4 6 5 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 3 7 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 Y. Wu 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 3-2 → 4-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Wu 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 3-5 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Y. Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 Y. Wu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Yibing Wuvs Alexei Popyrin

2. [3] Roman Safiullin vs [7] Vasek Pospisil



ATP Adelaide 1 Roman Safiullin [3] Roman Safiullin [3] 6 6 6 Vasek Pospisil [7] Vasek Pospisil [7] 7 2 3 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 4-2 R. Safiullin 15-0 ace 15-15 30-15 ace ace 3-1 → 4-1 V. Pospisil 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Pospisil 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Pospisil 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 5-2 → 6-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 3-1 → 4-1 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-40 df 2-1 → 3-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin 15-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Soonwoo Kwon vs [5] Taro Daniel



ATP Adelaide 1 Soonwoo Kwon [1] Soonwoo Kwon [1] 7 4 7 Taro Daniel [5] Taro Daniel [5] 6 6 6 Vincitore: Kwon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-6 → 7-6 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Kwon 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 S. Kwon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Daniel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-4 → 3-5 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Kwon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Kwon 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 T. Daniel 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Kwon 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

4. [WC] Rinky Hijikata vs James Duckworth