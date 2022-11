Grave episodio di violenza: un padre picchia la propria figlia in campo (video)

“Un’altra brutale violenza del padre contro la propria figlia. Ho ricevuto informazioni che si trattava di una famiglia proveniente dalla Cina. Presenteremo accuse penali anche contro questo mostro”. Così in un tweet il collega serbo Igor Juric, commentando il terribile video di un padre che picchia con violenza la figlia 14enne in campo. Il grave fatto è avvenuto pochi giorni fa presso il centro sportivo SC Banjica di Belgrado, dove la giovane tennista cinese si stava allenando col padre.

Informati dell’episodio, con le immagini inequivocabili filmate da bordo campo, la polizia di Belgrado del distretto Palilula ha velocemente identificato e quindi arrestato il cittadino cinese (V.L., 50 anni) portando via la ragazza per accertamenti medici presso una struttura sanitaria cittadina. Secondo fonti serbe, il soggetto è stato accusato del reato di violenza domestica aggravata e detenuto per 48 ore, quindi comparirà per direttissima presso pubblico ministero di Belgrado che si occupa del caso. Correttamente non è stata rivelata l’identità della giovane cinese.

Le immagini sono molto crude e testimoniano un episodio di violenza contro una giovane tennista che, purtroppo, non è un caso isolato e sporadico. Negli anni abbiamo assistito a vari fatti simili provocati da “padri-padroni” o allenatori senza scrupoli, sfociati in situazioni inaccettabili. È necessaria una forte azione da parte della ITF per arginare il fenomeno e fornire alle vittime di queste violenze dei canali anonimi e sicuri attraverso cui possano denunciare i fatti subiti ricevendo assistenza immediata.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) October 28, 2022

A questo brutale video non sono mancate le reazioni da parte di molti tennisti ed ed giocatori. Tra gli altri, Paula Badosa, Barbara Schett, Pam Shriver, Magnus Norman, tutti chiedono misure severe e aiuti per le ragazze. Il noto coach Patrick Mouratoglou (che si occupa di moltissimi giovani nella sua nota accademia) scrive: “Questo è assolutamente inaccettabile. Orribile. Nessun’altra parola. Dobbiamo sradicare qualsiasi tipo di abuso sui bambini, sia fisico che psicologico. Tocca ogni settore della nostra società civile. Non solo tennis. Pensiamo a come sradicarlo nel nostro sport”.