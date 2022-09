18-0. Rafael Nadal batte (di nuovo) Gasquet ed è agli ottavi di finale agli Us Opem (con il quadro completo)

Rafael Nadal, numero tre del mondo e ancora imbattuto nei tornei del Grand Slam nel 2022, ha compiuto un altro passo verso l’agognato 23° titolo dello Slam qualificandosi per gli ottavi di finale degli US Open per la 12ª volta in carriera in 16 partecipazioni.

Il 36enne spagnolo ha battuto per la 18ª volta in altrettanti incontri il suo grande amico, il francese Richard Gasquet, 91° al mondo, per 6-0, 6-1, 7-5, in un duello che è stato competitivo solo nel terzo set. I primi due sono stati una vero e proprio dominio per l’iberico.

Negli ottavi di finale Nadal incontrerà il 23enne Frances Tiafoe, l’ americano ha sconfitto Diego Schwartzman in tre set 7-6(7), 6-4, 6-4 dopo oltre tre ore di duello.

Slam Us Open R. Gasquet R. Gasquet 0 1 5 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 7 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 R. Gasquet 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Nadal 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 2-2 R. Gasquet 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Nadal 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Gasquet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-5 → 0-6 R. Nadal 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 R. Nadal 15-0 30-0 0-2 → 0-3 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1 ACES 27 DOUBLE FAULTS 849/86 (57%) FIRST SERVE % IN 50/85 (59%)31/49 (63%) WIN % ON 1ST SERVE 39/50 (78%)11/37 (30%) WIN % ON 2ND SERVE 17/35 (49%)18/27 (67%) NET POINTS WON 19/24 (79%)1/7 (14%) BREAK POINTS WON 7/15 (47%)29/85 (34%) RECEIVING POINTS WON 44/86 (51%)19 WINNERS 3529 UNFORCED ERRORS 2371 TOTAL POINTS WON 1009724.6 ft DISTANCE COVERED 9920.6 ft56.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 58.0 fDopo sei giorni e tre turni, abbiamo quindi i tennisti che si sono qualificati per Gli ottavi di finale maschili e femminili.

OTTAVI DI FINALE MASCHILI

[1] Medvedev vs. [23] Kyrgios

[12] Carreño Busta vs. [27] Khachanov

Davidovich Fokina vs. [13] Berrettini

[5] Ruud vs. [LL] Moutet

Ivashka vs. [11] Sinner

[3] Alcaraz vs. [15] Cilic

[7] Norrie vs. [9] Rublev

[22] Tiafoe vs. [2] Nadal

OTTAVI DI FINALE FEMMINILI

[1] Swiatek vs. Niemeier

[21] Kvitova vs. [8] Pegula

[26] Azarenka vs. [22] Pliskova

[6] Sabalenka vs. [19] Collins

Zhang vs. [12] Gauff

[17] Garcia vs. [29] Riske

[5] Jabeur vs. [18] Kudermetova

Samsonova vs. Tomljanovic