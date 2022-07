Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 7 (LIVE)

Wimbledon – Ottavi di Finale – Erba

Il match deve ancora iniziare

H. Watsonvs J. Niemeier

J. Sinner vs C. Alcaraz



Il match deve ancora iniziare

N. Djokovic vs T. Van Rijthoven



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

T. Maria vs J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

C. Norrie vs T. Paul



Il match deve ancora iniziare

E. Mertens vs O. Jabeur



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

M. Bouzkova vs C. Garcia



Il match deve ancora iniziare

D. Goffin vs F. Tiafoe



Il match deve ancora iniziare

J. Murray / V. Williams vs J. O’Mara / A. Barnett



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

S. Aoyama / H. Chan vs A. Riske-Amritraj / C. Vandeweghe



Il match deve ancora iniziare

M. Ebden / S. Stosur vs J. Vliegen / U. Eikeri



Il match deve ancora iniziare

R. Ram / J. Salisbury vs R. Matos / D. Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

M. Middelkoop / E. Perez vs N. Skupski / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

L. Glasspool / H. Heliovaara vs N. Mektic / M. Pavic



Il match deve ancora iniziare

G. Dabrowski / G. Olmos vs D. Collins / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs B. Krejcikova / K. Siniakova



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

J. Cabal / R. Farah vs R. Albot / N. Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

M. Frech / B. Haddad Maia vs N. Melichar-Martinez / E. Perez



Il match deve ancora iniziare

B. Soares / B. Haddad Maia vs J. Peers / G. Dabrowski



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

K. Majchrzak / J. Zielinski vs D. Kudla / J. Sock



Il match deve ancora iniziare

M. Pavic / S. Mirza vs I. Dodig / L. Chan



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

A. Cornet / D. Parry vs A. Guarachi / A. Klepac



Il match deve ancora iniziare

Q. Lopez vs D. Glushkova



Il match deve ancora iniziare

E. Roger-Vasselin / A. Cornet vs F. Polasek / A. Klepac



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore:

N. Cacic / A. Krunic vs K. Krawietz / N. Melichar-Martinez



Il match deve ancora iniziare

N. Mahut / S. Zhang vs J. Sock / C. Gauff



Il match deve ancora iniziare