Al Città di Firenze Under 18 siamo ai quarti di finale

Il sole, e le tante presenze sugli spalti, illuminano la 45ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 “Città di Firenze”. Ben 17 le nazioni rappresentate dai migliori giocatori junior che nello scenario delle Cascine cercano di conquistare la kermesse già vinta in passato da giovani che poi sono diventati numeri 1 al mondo, ben 11, i protagonisti sui campi del Circolo del Tennis e tanti altri entrati nella top ten mondiale.

Il derby azzurro nel maschile è vinto da Federico Bondioli che supera la sorpresa del torneo il qualificato Giacomo Nosei che aveva superato il favorito del tabellone, il tedesco Liam Gavrielides. La sfida termina 62 63 per il ravennate che gioca allo Sporting Sassuolo “Sto bene sono riuscito fin dall’inizio a spingere e trovare le distanze giuste – spiega il romagnolo Bondioli – ho giocato diverse partite a livello junior e il mio livello sta crescendo. Affrontare giocatori con tipologie diverse è utile per trovare soluzioni sempre diverse e con Giacomo ci conoscevamo perché per tre anni ci siamo allenati insieme”. Il match più divertente e combattuto della giornata è stato quello del prossimo avversario di Bondioli il croato Matic Kroznic che supera 64 46 75 il ceco Velik. Continua il cammino dei due giocatori svizzeri: Manfredi Graziani vince agevolmente per 63 63 sul tedesco Azmeh mentre Andrin Casanova supera il ceco Mruzek 75 64 e sarà il prossimo avversario dell’italiano Lorenzo Ferri che ha travolto 61 61 il tedesco Kelm vincitore al primo turno sull’azzurro Daniele Minighini. Peccato per l’under 16 Federico Cinà che sul campo Palazzina perde il primo set 61 con il serbo Branko Djuric (3) e gioca un grande secondo set annullando 5 match point ma poi deve lasciare strada all’avversario che chiude con un gran dritto il tie break. Ora il serbo per arrivare in semifinale dovrà battere il maratoneta Niccolò Ciavarella che ancora un volte vince dopo 3 ore di gioco con l’inglese Fix 61 67 76.

Nel tabellone femminile avremo un quarto davvero spaziale perché di fronte si troveranno la numero uno Evialina Laskevich, che gioca senza bandiera, e che ha superato senza problemi la belga Lambrecht per 62 63 e la toscana Anna Paradisi che prevale nel derby su Vittoria Paganetti per 64 63. Esce nella parte bassa l’olandese Isis Louise Van den Broek (2) sconfitta 63 60 dalla solida polacca Olivia Bergler che aveva superato le qualificazioni. Ora dovrà vedersela con l’inglese Mc Donalds che ha sconfitto 61 62 l’azzurra Gandolfi. Nella parte bassa del tabellone continua il suo cammino l’italiana Georgia Pedone che non ha problemi a superare l’estone Varijl 62 60.

In svolgimento anche i tornei di doppio, che avranno la propria conclusione domenica 17 aprile, con la coppia Evialina Laskevic ed Ella McDonald come favorite nel tabellone femminile mentre le numero due sono il duo composto da Paradisi e Vandenbroek. Nel maschile il duo azzurro Niccolò Ciavarella e Daniele Minighini precede la coppia Maciej Kos e Stepan Mruzek.

Molto seguito anche il secondo incontro con gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Meyer che ha trattato il tema “Sport e prevenzione, la possibilità di un’attività fisica per tutti” sempre con i medici dell’ospedale Meyer.

Sabato 16 aprile con inizio alle 10,30 si svolgerà il Trofeo della Stampa (torneo di padel) con il patrocinio dell’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana), durante i quarti di finale del Torneo Giovanile Città di Firenze.

Il direttore del torneo è Giovanni Del Panta mentre il giudice arbitro della manifestazione è l’esperto Sebastiano Cavarra.

Tabelloni principali e teste di serie:

Maschile

(tabellone da 32)

Quarti:

Bondioli – Kroznic

Graziani – Kalina

Ciavarella – Djuric

Casanova – Ferri

Femminile

(tabellone da 32)

Laskevich – Paradisi

Bartha/Obradovic – Urgesi/Rowinska

Lipiec/Michalkova – Pedone

McDonalds – Burgler