ATP 500 Dubai: Il programma di Lunedì 21 Febbraio 2022. Il ritorno in campo di Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti. Sinner in doppio

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Jiri Vesely vs Marin Cilic

2. Filip Krajinovic vs [WC] Malek Jaziri (non prima ore: 13:00)

3. [WC] Andy Murray vs [Q] Christopher O’Connell (non prima ore: 16:00)

4. [1] Novak Djokovic vs [WC] Lorenzo Musetti (non prima ore: 17:30)

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Hubert Hurkacz / Jannik Sinner vs [Q] Alexander Bublik / Altug Celikbilek

2. Sander Gille / Joran Vliegen vs [LL] Daniel Evans / Ken Skupski

3. David Goffin vs [Q] Taro Daniel